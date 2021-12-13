乙肝帶菌慈母突患肝衰竭　食道出血生命倒數一周　急求換肝續命

育有兩名子女、現年58歲的陳女士，其幼子今年剛畢業，終於可享清福，本月初卻突然神智不清，送院求醫後確診肝衰竭，至今一直處於肝昏迷狀態，更引致食道出血，命懸一線，一直留醫瑪麗醫院深切治療部，至今日才轉到肝臟移植中心等候換肝。

陳女士近兩日終脫離昏迷狀態，能微微地張開雙眼，疫下無法探病，三母子隔着電話打招呼已是奢求。惟醫生卻指，陳女士狀態毫無好轉，生命在倒數最後一周，只有換肝才能續命；不過她的子女血型並不吻合，只能等待O型血的肝臟移植續命，盼獲善心人拯救這位慈母一命。



陳女士本月6日突然神智不清，送院求醫後確診肝衰竭，至今一直處於肝昏迷狀態，更引致食道出血，命懸一線。（受訪者提供圖片）

女兒：媽媽只有換肝才可保命

陳女士的女兒表示，母親雖然是乙型肝炎帶菌者，但一直無病發，身體健康，惟上12月4日，母親突然神智不清，「叫佢嘅時候個回應好奇怪，回應唔到」，更出現水腫、腳腫的情況，面部亦突然泛黃，便隨即送往瑪麗醫院求醫。

陳女士入院後一直處於肝昏迷狀態，更引致食道出血，女兒說：「因為肝硬化就會令到身體個凝血都有問題，令到食道嗰啲位都有出血」，現時要插胃喉，亦要依賴儀器才可呼吸，一直留醫深切治療部，至今日才轉往肝臟移植中心，等候器官移植，她唯一可保命的機會。

她引述醫生指，上周的診斷認為，母親僅餘一星期壽命，只有換肝才可保命。近兩日終脫離昏迷狀態，能微微地張開雙眼，疫下無法探病，三母子隔着電話打招呼已是奢求，惟醫生卻指，母親狀態毫無好轉，生命仍然在倒數。

子女血型與母不同 無法捐肝救母

女兒慨嘆，其母一直不煙不酒，亦無服用中藥和成藥，至今仍未知為何會患上此惡疾，她與弟弟的血型均不吻合，無法為母親捐肝保命；只能在社交網站懇求網民伸出援手，惟至今有意捐肝的三人，其年齡或健康狀況並不適宜捐贈，至今苦無出路。

女兒又提到，預科學歷的母親以往日打兩份工，白天先在的士台上班，晚上再回到電訊公司任職資訊組，過去20多年靠雙手「撐起成頭家」，亦一直對兩姊弟「有求必應」，大讚母親是好媽媽，兩人不僅是母女，更猶如情同姊妹的好朋友，所有話題都可以傾談，毫無避忌。

兩姊弟剛出身 遺憾母親卻染重病

她不禁落淚地說，母親最放不下的，是剛學有所成的弟弟。她提到母親分娩弟弟時，羊水倒流，心臟亦一度停頓，在鬼門關走一圈後，苦苦堅持才可親手養育二人成才。她表示，外婆在6月病逝，母親一直傷心不已，弟弟今年順利畢業是喜訊，兩姊弟終於「出身」，可是母親卻暫未有緣享清福。

陳女士家人表示，明白移植手術有風險，但希望有熱心市民，考慮捐出部分肝臟救人一命。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。如市民有意協助，請留意以下要求︰

1. 年齡18至60歲，男女不限

2. 血型屬O型，BMI少於30

3. 非乙型/ 丙型肝炎/ 愛滋病帶菌者

4. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

5. 肚臍對上未曾開刀做大手術（下腹或以下位置曾做手術則沒有問題）

6. 非懷孕者

7. 術前和術後均得到親人支援和照顧



有意捐出屍肺的家屬可聯絡其女呂小姐（電話號碼：9029 1716）

【點擊可透過WhatsApp聯絡其女兒呂小姐】

