確診孕婦感胎動減少急求助醫管局支援計劃　私家醫生教一招即平復

新冠病毒第五波疫情高峰期每日有數萬人確診，不少病人心力交瘁，求醫無門。醫院管理局2月中成立「遠程醫療支援服務站」，聚集200名私家醫生，以專業知識解答病人困擾，已服務約4,000人次。高級行政經理梁樂行表示，一名懷孕已逾28周、透過試管嬰兒計劃懷孕的準媽媽致電求助，原來她因感到胎動減少而憂心忡忡，服務站的婦科醫生指示她如何數胎動，翌日醫生再次致電給她跟進，獲悉她已紓緩情緒困擾。

致電「服務站」的患者，多數不是因病徵嚴重求助，而是主要有「心病」。梁樂行說：「何謂健康身體，除了身體上，心理上都需要幫助。」



200醫生近個半月共處理約4000多宗個案

醫管局自2月16日起聯同50多位私家或退休醫生，成立「遠程醫療支援服務站」（Tele-Health Hub）。透過「護訊鈴」、「隔離護理觀察系統」及1836115熱線系統的轉介確診者個案，由私家、退休醫生解答居家隔離確診者的醫療問題、紓緩因疫情引起的各情緒不安。

有超過200多名私家醫生、退休醫生或大學醫生教授參與。醫生會主動聯絡病人，每星期七天運作，解答新冠病毒確診者在家或社區隔離期間的醫療查詢，提供遙距感染指示及意見予求助者及其家人，至今處理約4,000宗轉介個案。

醫管局：病人身體上及心理上都需要幫助

醫管局高級行政經理梁樂行表示，了解到有很多市民未能成功致電給各服務熱線或指定診所，因此推出自選兼職招聘計劃，招募各私家醫生、退休醫生等參加，協助解答確診病人的醫療查詢。「很多時候，病人的症狀不是太嚴重，經私家醫生解答後，已解決很多問題，病人無需再到指定診所。」他說：「何謂健康身體，除了身體上，心理上都需要幫助。」

梁樂行提到，曾有一名第三孕期（28至40周）的確診孕婦，她懷著試管嬰兒，她在確診後感到胎動減少而十分憂慮，經醫管局轉介後，「遠程醫療支援服務站」婦科醫生指示患者如何數胎動，翌日該醫生再次致電給該孕婦跟進情況，亦紓緩她情緒上的不適。

「遠程醫療支援服務站」接收由醫管局轉介個案，由私家醫生、退休醫生等解答患者醫療問題及情緒援助。（梁鵬威攝）

參與計劃私家醫生：可了解現時患者心聲及疑問

其中有份參與「遠程醫療支援服務站」的陳思堂為私家診所醫生，同時亦是腦外科醫生。他表示，第五波疫情開始後各醫院都很忙亂，診所工作量也下降，知道很多確診者等候入院。醫管局在2月開始招募私家醫生提供遙距醫療支援，他即參加，「感覺『接地氣』，了解現時患者心聲及疑問。雖然不是在前線工作，醫生之間互相幫助，都能透過這個方式解答病人醫療問題。」

他印象最深的一宗個案是一位80多歲獨居長者的來電，「他在2月尾確診後感到喉嚨痛、咳嗽等。經過指定診所處方藥物一段時間後，快速測試及核酸測試均呈陰性。但他仍然持續咳嗽，甚至認為自己已『食藥都冇得救、醫唔好』。」

陳思堂致電給該老翁解釋，咳嗽與新冠病毒未必有必然關係，可能因年紀大而氣管敏感，建議他放鬆心情。他說，有不少長者收到醫生主動致電後都感到非常開心，他曾跟一位長者傾談半小時多，在聊天過程中除了解答醫療問題外，情緒紓緩更對病情有幫助。