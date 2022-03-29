勞福局研輕症長者往返暫託中心安排　將視察院舍通風及防感染措施

變種病毒Omicron來勢洶洶，安老和殘疾人士院舍成為重災區，勞工及福利局局長羅致光早前承認，政府的支援設施不足，需要在第六波疫情來臨前檢討。

勞福局今日（29日）表示，常任秘書長劉焱主持加強院舍抗疫能力跨部門工作小組首次會議，檢視將輕症確診院友直接送往由社會福利署營運的暫託中心的機制，以及改善院舍的通風，包括實地視察院舍的通風和感染控制措施，以減低病毒在院舍內傳播的風險。



▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

勞福局傍晚表示，常任秘書長劉焱下午主持加強院舍抗疫能力跨部門工作小組首次會議，會上建議參考社署在前年推出的「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」，在機電工程署的協助下，短期內再次實地視察參與計劃院舍的通風情況，確保改善通風的措施持續有效落實，例如有否持續正確使用高效空氣過濾器及抽氣扇等設施、更換過濾裝置及適當保養，以及需否更換及加強有關設備等。社署將會要求仍未參與有關計劃的私營及自負盈虧院舍加入。

另外，該署和衞生署亦會再次安排護士往院舍實地視察院舍的感染控制措施及指導員工防疫知識和技巧。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



+ 9

至於暫託中心方面，工作小組檢視把確診院友送往暫託中心的機制，進一步釐清衞生署、醫院管理局、社署及院舍的角色，以及加強協調和信息分享，使輕症及病情穩定並需要護理的長者及殘疾人士及早送往暫託中心，減輕醫院的壓力，同時也減少院舍內的傳染風險。另外，工作小組也有討論進出暫託中心的交通安排等事宜。

勞福局局長羅致光早前表示，工作小組由勞福局常任秘書長劉焱牽頭，成員包括發展局、社署、機電署、衞生署及醫管局的代表。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼

