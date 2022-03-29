AI系統30秒分析快速測試劑病毒量　李慧琼：助患者應對病情

新冠疫情下要得知有沒有染疫，除了政府核酸測試，很多市民都會採用快速測試劑。不過快速測試結果除了「兩條線」之外，原來顏色深淺也代表了病毒量多少。



有團隊研發了AI系統，只需要30秒就能分析出檢測棒的病毒量，有助患病者了解自己情況。



「ART-Quant快測定量系統」發佈會。

香港生物科技協會研發的全港首個AI病毒檢測系統，今日（29日）上線供市民免費使用。香港生物科技協會主席于常海表示，目前醫療資源嚴重超出負荷，多數感染者只能在家自我隔離，無法對病情做出及時、準確的判斷。他的團隊運用AI技術，研發出「ART-Quant快測定量系統」，助市民了解情況，希望將來可配合「遙距醫療」使用。

上載檢測棒照片 AI對照T線深淺

快速抗原測式的T線，會因應病毒量而有不同的深淺程度。團隊透過大量數據分析，以AI技術研發出該系統。市民只要拍下檢測棒的圖片，再上載至「ART-Quant快測定量系統」網，系統30秒內就能得出病毒量的相對數值，並提示患者是「嚴重」、「頗高」、「中等」、「低」或「偏低」，並給予醫學處理建議，減低患者焦慮情緒。系統由黃乾亨基金將會資助，港人可免費使用。

市民只要拍下檢測棒的照片，上載至「ART-Quant快測定量系統」，就能得出病毒量相對數值。（資料圖片）

立法會議員、民建聯主席李慧琼表示，民建聯之前和生物科技協會合作，公佈了快速測試劑成效比較結果，這次又共同推廣這個創新的系統，相信系統可幫助市民了解自己體內的病毒含量，並找出應對方法。

立法會議員、黃乾亨基金代表黃英豪預計，系統對於香港抗疫工作有重要作用，又建議隔離設施採用此系統，以協助判斷感染者病情和安撫他們的情緒。