中電團隊設計「連線抗疫服務系統」　提升義工配對及支援熱線中心

新冠病毒第五波疫情嚴峻，中華電力員工為全港社區抗疫連線提供技術支援，建立義工及物資管理平台「連線抗疫服務系統」，以效管理義工資料數據庫及物資庫存、配對義工服務及物資供求，以及支援熱線中心運作等，讓有需要市民盡快獲得適切支援。



中電指出，全港社區抗疫連線在第五波疫情至今招募超過5,000位義工，需要處理大量義工登記和求助查詢，義工服務配對和物資配送非常重要。中電高級客戶方案經理文俊昇帶領的團隊設計「連線抗疫服務系統」，由構思、測試到正式運作，用了約兩星期時間。

文俊昇表示，團體運用設計思維，針對全港社區抗疫連線面對的痛點，並參考公司內部系統，為他們度身設計一個一站式數碼平台，有效提升義工服務運作。他指團隊並為全港社區抗疫連線的熱線中心建立追蹤系統，便利工作人員有效檢視和分析求助個案的跟進進度。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，同事運用創新及數碼技術，在很短時間內建立系統，讓抗疫服務能夠更到位，這個管理平台能幫助全港社區抗疫連線減省行政工作，讓資源更有效分配，令更多有需要的市民受惠。

中華電力總裁蔣東強(前排右二)及企業發展總裁莊偉茵(第二排中)與中電義工包裝13,650個愛心福袋,分別送到五間新界西聯網公立醫院,為醫護人員打氣。(中電提供圖片)

中電總裁蔣東強、莊偉茵及超過50位中電義工亦參與由全港社區抗疫連線發起的義工活動，包裝合共13,650個愛心福袋，分別送到五間新界西聯網公立醫院，為醫護人員打氣；中電控股早前亦向全港社區抗疫連線捐出200萬港元，用以購買10,000套個人防護裝備，供「18區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。