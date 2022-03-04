中電准餐飲、零售業延期交電費　即睇申請方法　另向基層派食物券

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多個行業亦受重創。中華電力今日（4日）表示，推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月。中小企可於3月7日起於網上申請延期繳付電費，成功獲審批可延期兩個月繳付最多3期電費，即今年3月至5月需繳付的電費，可延期於5月至7月繳交。

另外，中電又將與九龍樂善堂合作，向1,000個低收入家庭派發200元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物。



▼2月22日 當局延長社交距離措施至4月20日▼



中電表示，由於第五波疫情令營商環境亦更趨嚴峻，決定繼2019及2020年後，再次推出「中小企延繳電費計劃」，中小企可於由3月7日起於網上（https://e.clp.com.hk/SMEdefer）申請延期繳交電費。

中電又指，會與九龍樂善堂合作，向1,000個低收入家庭派發200元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物，減少社交接觸。同時，四間中電有「營」飯堂因疫情須暫停堂食及外賣服務，將改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者。

另外，中電義工隊亦透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福袋，提供外科口罩、食物和日用品。中電又向全港社區抗疫連線捐出200萬元，用以購買10,000套個人防護裝備及其他物資，供「18 區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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