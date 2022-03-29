加路連山道社區疫苗接種中心啟用　提供復必泰接種料營運至6月底

本港新冠肺炎疫情持續，疫苗接種中心早前預約爆滿。由希慎興業和華懋集團提供場地的加路連山道短期社區疫苗接種中心今日（29日）啟用，亦是現時位處私人物業內最大的接種中心。華懋集團預計，接種中心將營運三個月，並能為數以十萬計的市民提供疫苗接種服務。

華懋集團又表示，已將旗下多間酒店用作檢疫或隔離用途；亦向香港聖公會福利協會捐款50萬元，減輕他們在聘用臨時護理員、發放特別津貼、購買防疫及消毒物資等方面的巨額開支。



林鄭月娥及聶德權今到訪接種中心

加路連山道短期社區疫苗接種中心位於銅鑼灣，由香港理工大學護理學院以非牟利模式營運，為12歲或以上人士提供接種復必泰疫苗的服務。行政長官林鄭月娥今日在公務員事務局局長聶德權陪同下，到訪該接種中心，她指政府早前已為疫苗接種率訂下最新目標，爭取12歲或以上市民第二劑、3至11歲兒童首劑、院舍長者首劑，以及70歲或以上長者首劑的接種率在4月底前均推高至90％。

華懋：接種中心在18日內建成

華懋集團表示，該接種中心在18日內建成，設有18個疫苗接種間，料營運至6月底。集團又稱，早前捐出5萬份快速抗原檢測包，並由希瑪眼科醫療股份有限公司聯同亞輝龍生物科技股份有限公司作配對捐贈，合共捐出10萬份，首批2萬份檢測包捐贈予扶康會，並分發到旗下院舍及日間中心應對疫情。

而其餘8萬份則連同其他抗疫物資及生活必需品如口罩、消毒搓手液、罐頭食品等製成8,000份抗疫包，送予荃灣、深水埗及油尖旺區的劏房住戶，共約4,000個家庭受惠。

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

