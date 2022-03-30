疫苗通行證｜市民申司法覆核要求推翻　法官指無可爭辯之處拒受理

有市民早前申請司法覆核，挑戰政府實施「疫苗通行證」。案件今（30日）在高等法院處理該名市民的司法覆核許可申請。申請人指「疫苗通行證」對未有打疫苗的人士不公平，又指無助控制疫情。惟法官高浩文聽取陳詞後，即日頒判辭，指措施是要保障公眾健康，指申請人的理據沒有合理可爭辯之處，拒批出許可。



女申請人為羅綺媚，答辯人為行政長官、食物及衞生局局長和創新及科技局局長。

申請人要求「俾番我地自由」

未有律師代表的申請人今透過視像系統陳詞時指，實施「疫苗通行證」對未有接種疫苗的人士不公平，他們難以上班，「好多地方要打針先可以番工」，亦不能到戲院和卡拉OK等。她又指，「疫苗通行證」無助控制疫情，市民接種疫苗後，「都係確診，都有人死」。她要求取消「疫苗通行證」，「俾番我地自由」。

對於申請人指「疫苗通行證」對她構成的影響，法官在判辭作回應。就申請人指因此無法參加地產代理牌照的考試，法官指該投訴或出於申請人的誤解，答辯人亦指出考試地點非通行證所列的處所。若主辦考試的機構有此要求，則是他們的行政措施。此外，申請人投訴自己不能進入街市和超市，對她構成嚴重不便，法官則強調，她有其他替代方法購買日常所需。

法官指措施只屬臨時 政府會作定期檢討

法官認為，措施是要鼓勵未接種市民打針，同時亦減少未接種市民到有一定傳染風險的處所，以達致保護公眾健康。

法官又指，「疫苗通行證」涉及的處所數量有限，而該些處所人流多，傳播病毒風險較高。同時，措施有作出豁免，亦只是臨時措施，期間政府會作定期檢討。法官續指，現時沒有要求所有香港居民都要接種疫苗。對於申請人要求有權選擇是否接種疫苗，法官指申請人可以選擇，她亦已經作出選擇。

最後，法官指申請人的理據沒有合理可爭辯之處，因此拒批理案件，但未有就訟費作出頒令。

案件編號：HCAL 151/2022