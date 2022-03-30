九巴、新巴、城巴79條巴士線周四起重投服務　一文看清最新安排

【九巴/城巴/新巴】第五波疫情下，公共交通大受影響，運輸署早前先後批准140條專營巴士路線暫停服務。隨疫情放緩，運輸署表示，由明日（31日）起，恢復當中79條巴士線服務，但仍有61條路線繼續停駛。

翻查各專營巴士營辦商的最新通告，九巴有70條線恢復服務，另31條線會繼續暫停服務，包括兩條豪華巴士「星級尊線」，即P960及P968；紅磡往青衣的深宵線N41X；來往慈雲山及尖沙咀碼頭的5X線等。另外，有部份路線雖恢復服務，但減班情況持續，2D、5D、7B、8、28B、47A等多條日間路線，在晚上8時後，或要等足1小時才有一班車。

至於新巴及城巴方面，合共有30條線繼續暫停服務，包括5X、8X、20A、260等。另外，兩巴有部份路線會取消晚上8時後的服務，例如12、18、682B等。



▼3月4日 尖沙咀碼頭巴士總站多條路線暫停服務▼



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根據九巴最新車務通告，以下31條路線，包括兩條豪華巴士「星級尊線」，即P960及P968。紅磡往青衣的深宵線N41X、來往慈雲山及尖沙咀碼頭的5X線等仍然暫停服務，直至另行通知。

仍然暫停服務，直至另行通知的巴士線（九巴通告）

至於明日起重新恢復服務的路線，包括尖沙咀碼頭的多條路線，例如1、2、6、7，以及8A線等；來往鑽石山站及黃石碼頭的96R，以及來往大埔墟站及烏蛟騰275R的假日郊遊線同樣重啟。

九巴70條恢復服務的巴士路線：



1、2、2X、5P、6、6F、6P、7、8A、11、12P、13P、14B、35X、36X、40A、41P、43C、43S、46S、47A、64S、69P、72C、73P、74C、75P、75X、80A、81S、82D、85S、89P、89S、92R、93K、96R、230X、237A、242X、243P、251M、258S、259C、259E、261P、261S、261X、268B、270C、270D、270P、271B、271P、271X、272E、272P、272X、273C、273P、274、274P、275R、281E、287D、289R、292P、960A、978B、T74



▼九巴於九龍及港島路線的臨時班次調整▼



九巴於九龍及港島的臨時班次調整（九巴通告）

部份路線重投運作 惟巴士班次未恢復

九巴雖然有70條線重投運作，但削班情況仍然持續。根據九巴的通告，多條線於晚上8時後，或每小時才有一班車，例如來往紅磡及九龍灣的循環線5D、來往尖沙咀碼頭及九龍站的8、來往新蒲崗及順利邨的循環線29M、來往粉嶺及灣仔的978、來往沙田圍及觀塘的89B等。

▼九巴新界路線的臨時班次調整▼



另外，有多條路線於繁忙時間，班次最疏為每半小時一班，如來往尖沙咀碼頭及富山邨的5、來往尖沙咀碼頭及啟德的5A、來往旺角及九龍灣的循環線24、來往尖沙咀及筲箕灣的循環線110。

新巴城巴仍有30條巴士線停駛

新巴城巴方面，則仍有30條線仍然停運，包括來往中環及赤柱的260、來往堅尼地城及銅鑼灣的5X、來往鴨脷洲及中環的90、來往中環及皇后山的979。根據兩巴最新通告，以下路線仍然暫停服務，直至另行通知：

3月31日起仍然暫停服務的路線（新巴城巴通告）

至於恢復服務的9條巴士線，則包括來往灣仔及杏花邨的8號線、來往天水圍及金鐘的969A線、來往寶馬山及北角的27號線。

9條新巴城巴重啟路線：



8、27、77A、77X、102P、962G、969A、671X、682X



不過，有部份提供服務的巴士路線，於晚上提早收車，晚上8時後仍然暫停服務，例如中環及羅便臣道的循環線12、來往赤柱及西灣河的14、來往西貢及將軍澳的792M。

▼新巴及城巴的臨時班次調整▼

