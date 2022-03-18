九巴去年車費收入按年急增18.5%　賺約1億元　乘客回饋結餘全耗盡

第五波疫情之下，各公共交通工具客量都大減，不過受惠去年疫情緩和，九巴母公司載通國際今日（18日）公布業績，去年錄得2.45億元盈利，其中九巴錄除稅後盈利約1.014億元。盈利雖較前一年下跌，但前年九巴因獲政府保就業計劃等補貼，結果獲政府「貼凸」蝕變賺，撇除政府相關補貼，九巴今年實際有近7.9億元的盈利增長。



去年12月19日立法會選舉日，多個公共交通工具營辦商安排免費乘搭，政府曾指各營辦商都有預留款項作相關回饋性開支。據載通的業績公告顯示，2020年有715.4萬元的乘客回饋結餘，但於去年全部耗盡。



載通國際業績公告指出，九巴去年錄得除稅後盈利1.014億元，雖較2020年的港幣2.033億元，倒退約一億元，但2020年政府曾補貼九巴約8.955億元。若不計及有關補貼，九巴去年錄得的盈利增長為7.936億元。

載通業績指出，2020年合計收取政府補貼逾10億元，而2021年則只有539.4萬元。

獲批加價兼疫情曾回穩 車費收入急增近10億元

去年九巴車費收入約62.9億元，較前年約53.1億元增加18.5%，即增加9.8億元。載通指出，主要由於乘客量回升，以及去年4月起九巴獲批加價。九巴於去年獲批加價8.5%，計及專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用後，實際加幅為5.8%，至於聯營路線則跟隨新巴城巴，分兩階段合共加12%，去年先加8.5%。

不過，龍運巴士則轉盈為虧，錄得3500萬元虧損，較去年則盈利60萬元。其中車費收入更較2020年減少2,570萬元，跌約7.4%。不過，龍運總載客量有所增加，2021年錄得2,890萬人次，較2020年多70萬人次，經營成本亦因屯赤隧道啟用後，青嶼幹線同步免收費有所降低。龍運解釋，盈利大跌原因為疫情導致的旅遊限制。

乘客回饋結餘由2020年的715.4萬元，於2021年完全消耗。（載通國際業績公告）

去年立會選舉日曾辦免費乘車 乘客回饋結餘「乾塘」

去年立法會選舉日，政府指各公共交通營辦商「自願」支持，提供免費乘車日，當時特首林鄭月娥指，運房局與交通營辦商商量過後，提及每間公共交通營辦商有預留款項作回饋性開支。其中載通業績公告顯示，乘客回饋結餘於2020年有715.4萬元，但2021年已沒有結餘。