疫情｜新巴城巴籲放2日無薪假　工會稱已無加班費　少收或達4千

新巴城巴母公司匯達交通於第五波疫情下，乘客量大跌，收入大減，早前已多次希望政府伸出援手。城巴職工會透露，昨日（23日）曾與公司管理層開會，公司透露3月份虧蝕約6,000萬元，客量較第五波前跌一半，每日營運成本較收入大約多300多萬元，呼籲員工每月放兩日無薪假。工會透露，由於已失去加班收入，如每月再放兩日無薪假，薪金隨時大減4,000元，早已變相減薪。據新巴城巴早前公布的數字，連同本月的6,000萬虧蝕，今年首3個月已蝕1.6億元。



月內兩發通告要求員工放無薪假

新巴城巴上周向員工發通告，呼籲員工每月領取一日無薪假。兩巴日前又再發通告，指收到同事積極配合申請放取自願無薪假，由於客量一直處於非常低水平，財政狀況極度嚴峻，故希望全體員工可每月放取兩日無薪假。通告感激員工體諒及支持，並指相信疫情過後，公司前景充滿希望。

預計全月虧蝕6千萬

城巴職工會理事長林乃華向《香港01》表示，昨日與管理層開會，資方透露每日基本成本約為700萬元，但收入只有300多萬，預計全月虧蝕達6,000萬元，客量亦已下跌一半，希望員工每月領取兩日無薪假。

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失加班費再放無薪假月入少收逾4千

林乃華指，近日城巴962、969線的客量有回升，亦有路線因乘客減少而暫停服務，例如新巴8號線，除了繁忙時間，乘客都寥寥無幾，故早前周日（20日）已停駛。他稱，巴士車長收入原本依賴加班，疫情下公司「收車」，車長已失去大約2,000至3,000元的加班費，變相減薪；如再領取兩日無薪假，料再少約1,200元，即每月收入隨時減逾4,000元，林說：「對一啲要養家嘅同事好吃力。」

城巴職工會理事長林乃華（資料圖片／林若勤攝）

料放寛社交距離後客量會回升

不過林乃華亦指，由於政府宣布4月21日起可分階段放寬社交距離措施，公司股東對前景感樂觀，相信客量會回升，未有計劃裁員，希望屆時可以加班，令收入回升。

之前新巴城巴已多次表示虧蝕，2月份受訪時已指，1月的虧蝕達4,000萬元，2月則料達6,000萬元。按此計算，即第五波疫情的3個月下，新巴城巴的虧蝕已達約1.6億元。