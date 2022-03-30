涉虐待菲傭迫飲加洗潔精粥水　女教師脫罪　官指事主供詞自相矛盾

中學女教師被指因不滿家中女菲傭的工作表現，在16個月間多次襲擊對方，包括扯女傭頭髮並推她的頭撞向牆、逼女傭吞下混有洗潔精的粥、掌摑及用鑊鏟打其肚及大腿等。被告早前否認普通襲擊、襲擊致造成身體傷害等6罪受審，案件今（30日）在西九龍法院裁決。暫委裁判官李卓慧直斥事主供詞自相矛盾、匪夷所思，多次在庭上更改證供，加上警方未能在現場檢取事主指稱的洗潔精、鑊鏟等襲擊物件作證物，不接納其證供。反觀被告作供合情合理及清晰，更有相片、收據及通話記錄佐證，終裁定被告所有罪名不成立兼獲訟費。



被告麥佩珊（ 35 歲，中學教師）被控普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、刑事恐嚇，及3項襲擊罪，指她於2020年2月至2021年5月期間，在荃灣韻濤居B座某單位，3次襲擊菲律賓籍女子PALES Eden Gumba，以及施用洗潔精意圖使Eden精神受創，及威脅會使Eden的人身及財產受損害而受驚。

被告麥佩珊今被裁定所有罪名不成立。(資料圖片)

聲稱遭被告以鑊鏟打 警方從未在案發地點找到鑊鏟打

李官裁決時批評事主的證供自相矛盾、匪夷所思，經常隨著盤問方向修改答案。如就事主初時指遭被告用平底鑊打大髀，但得知現場未有發現平底鑊後，又改口稱是以鑊鏟襲擊，惟警方同樣沒有找到鑊鏟；另就恐嚇事件，事主稱被告曾揚言：「今日係5月29日，係你出糧日，我唔會出糧畀你」，惟被告過往均是在每月1日出糧，事主亦同意被告從未拖欠過薪金。

至於指遭被告抓背的事件，李官指事主在書面供詞稱被告僅單手抓其背部一下，但作供時又改口是雙手各抓一下。之後被質疑抓兩下為何會導致背部出現18條方向及深淺不一的傷痕時，事主又突然改稱某些傷痕是以前造成的。另據事主形容，被告當時襲擊其的姿勢奇怪且有一定難度，惟事主既未閃躲及未以手阻擋，實在令人難以信服。

裁判官指事主PALES Eden Gumba(右)的證供自相矛盾、匪夷所思。(資料圖片)

指事主說法前後不一

李官續引述事主聲稱遭被逼吃洗潔精粥一事，質疑事主對當時有否其他人的前後說法不一。另由於警方未能在案發地點檢取該洗潔精化驗，故法庭不能就此推斷當中成分為有害物質。加上，事主自言在食用洗潔精後並未求醫，欠缺進一步資訊推斷。

對於事主早前稱，因害怕遭解僱而未有將事件告知中介公司及朋友，李官認為事主理應知道自己有權要求中介公司為她尋找下一份工作，且向朋友訴苦亦不會使其失去工作。另事主又曾言因擔心被告會將事件「反轉嚟講」而未有報警，惟李官直指事主作為受害者面對施襲者卻反怕被冤枉，讓人摸不著頭腦。

案件編號：WKCC 2589/ 2021