清明節｜紙紮移民套裝最搶手　陸路運輸受阻　舖頭自製遊戲機變陣

清明節將至，記者到訪多區紙紮舖，發現受移民潮影響，紙紮移民套裝最受歡迎，護照、機票、上網卡樣樣齊；或者是「抗疫疲勞」，紙紮口罩、探熱槍等成了倉底貨。今年內地陸路運輸受阻，入不到新貨，有紙紮舖要自製港產祭品，如按客人需求自製Switch或PS5遊戲，

有紙紥舖老闆表示受疫苗及限聚令影響，今年的市道相當差，生意額較去年少一半，加上經濟環境差，不少客人購買祭品時都更為「手緊」，只購買衣包來拜祭先人。



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陸路運輸受阻 難以入新貨

記者到訪多區紙紥舖，但今年並沒有像往年般有各種新潮、緊貼潮流的紙紥祭品，不少紙紥舖均表示因受到內地陸路交通運輸受阻影響，令內地製紙祭品難以到港。

深水埗敬佛員的店長表示，防疫用品及疫苗等較受歡迎的紙紥祭品早於農曆新年前售罄，其後都未能再次補貨。

而荃灣天成行香燭紙業有限公司的員工更表示受運輸受阻影響，今年都未有補貨，而店面的紙紥用品都是去年至今的存貨，但因今年氣氛冷淡，估計仍足夠應付清明節的訂單。

關老闆會按顧客需求，特製紙紥祭品，其中一個顧客便要求他製作電子遊戲機Switch及PS5遊戲光碟的紙紥祭品。（馬煒傑攝）

自製紙紮遊戲機變陣

雖然貨源受阻，中環寶泰行的關老闆則會按顧客需求，特製紙紥祭品，其中一個顧客便要求他製作電子遊戲機Switch及PS5遊戲光碟的紙紥祭品。

關老闆指受疫苗及限聚令影響，今年的市道相當差，「生意直情差唔多少一半」，而來貨成本亦增加，他解釋指因陸路受阻，只能以海路將祭品運到港，但運費上每個貨櫃貴了約一千元，但關老闆都表示不敢加價，「加兩加話你貴仲買少啲」。他又表示以往都會有豪爽的客人花千多元買祭品，但今年客人明顯較為手緊，部份只買了衣包作來拜祭先人。

紙紮移民套裝，有護照、回鄉證、機票、火車票，更有5G上網卡和主題公園套票。（馬偉傑攝）

紙紮移民套裝 護照機票上網卡樣樣齊

俊成行的杜老闆則表示，今年的情況較去年更差，在疫情嚴峻、死亡數字高企，加上來貨價格增加，種種因素下令他對今年清明節的生意不抱期望。

杜老闆提到受移民潮影響，今年紙紥的護照及機票都較受歡迎，讓先人在冥府都可以一同移民。舖頭售賣的移民套裝，有護照、回鄉證、機票、火車票，更有5G上網卡和主題公園套票，讓先人可以輕鬆移民。

近日網上流傳有紙紥舖自製裝有「安心出行」的手機紙紥製品，讓先人在陰間繼續「支持政府」配合防疫政策。不過可能是「抗疫疲勞」，紙紮防疫物品就未必受歡迎，有店舖稱只口罩、探熱槍祭品剩下倉底貨。