疫苗｜13歲男打復必泰後疑現心肌炎　六旬翁離世前14天曾接種疫苗

政府表示，截至3月27日的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，再多一名13歲男子接種復必泰疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎。另外，一名61歲男子離世前14日內曾打針，但無臨床證據顯示個案由疫苗引起。



▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



+ 2

過去一周接40完異常事件報告

政府表示，截至3月27日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。而截至3月27日晚上8時，衞生署共接獲7,251宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。至於死亡個案，則有87宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

13歲男接種復必泰後出現胸痛

政府指出，在過去一星期，衞生署曾接獲一宗青少年打針後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。事件涉及一名13歲男子，他在接種復必泰疫苗後一日內出現胸痛，情況穩定。

此外，衞生署亦接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名61歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



+ 11

專家委員會稱未發現不尋常現象

政府又指，截至3月27日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案，認為與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘21宗個案仍待更多資料以作評估。

專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



+ 9

未打針死亡個案 每十萬人有804宗 有打針52宗

政府補充，根據醫管局資料，2月28日至3月27日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率，為每10萬人有804.2宗；而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率，則為每10萬人有52.8宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案，比率為每10萬人有17.5宗，有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.6宗。

未打針流產個案 每十萬人有約63宗 有打針則為9.5宗

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案，比率為每10萬人有63.6宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.5宗。政府認為，根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。