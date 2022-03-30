疫情下哮喘病人求診難　關注小組倡政府支援　納專科藥入通用藥物

香港哮喘管理關注工作小組指出，哮喘患者在疫情下一旦在公眾場合病情發作，常遇上「有口難言」的情況，病情轉嚴重亦不敢到醫院求醫，需靠吸氣管擴張藥控制病情。呼吸系統科醫生盧浩然表示，吸取氣管擴張藥未能有效控制病情，過分吸取更有機會令病情加劇及增加死亡風險。盧稱有一種合乎國際標準的專科藥物，有助預防及減少發作，惟現在只能由專科醫生處方。有立法會議建議，政府盡快將該專科藥納入通用藥物，並建議普通科門診設立一站式的哮喘治療中心。



哮喘患者伍小姐多年來受哮喘困擾，在疫情下氣管問題加劇。（香港哮喘管理關注工作小組圖片）

疫情下一個月用一支擴張藥

哮喘患者伍小姐，今日（30日）在香港哮喘管理關注工作小組舉行的記者會上稱，她多年來受哮喘困擾，在疫情下氣管問題加劇，以往都是三個月用一支氣管擴張藥（SABA），現時一個月要用上一支。她多年來於普通科門診看症，惟現時普通科門診只提供配藥服務，故病情未得到醫生跟進。她坦言，很多時候都「咳得好辛苦，透唔到氣」 ，只能不斷吸氣管擴張藥，形容「吸到順先停」。

怕中招不敢到醫院求診

伍提及疫情下的情況時說：「坐巴士一咳，隔離即刻起身坐第二度。」她坦言感覺並不好受，加上若在街上突然發作，亦無法脫下口罩吸藥，因「會畀人鬧」，她現在連去普通科門診配藥也不太敢，改為到附近的藥房買藥。她表示，以前病情嚴重會呼召急救車送院，現在因怕中招而不敢到醫院求診。伍小姐明白持續吸藥並不理想，但：「唔吸又會好辛苦。」令她感到十分矛盾。

呼吸系統科醫生盧浩然表示，最新國際報告已清楚列明建議以ICS-formoterol（混合式吸入式類固醇及長效氣管舒張劑）來治療哮喘，惟大部分患者未被處方具控制性的藥物。（香港哮喘管理關注工作小組圖片）

吸氣管擴張藥未能控制病情

呼吸系統科醫生盧浩然表示，伍小姐吸取的氣管擴張藥（SABA）未能有效控制病情，過分吸取更有機會加重病情及增加死亡風險。他指單靠SABA無法有效控制病情，最新國際報告已清楚列明建議以ICS-formoterol（混合式吸入式類固醇及長效氣管舒張劑）來治療哮喘，惟大部份患者未被處方具控制性的藥物。

新藥能預防及減少發作

盧表示，SABA（短效氣管舒張劑）為救急藥物，多為病情發作時使用；ICS（吸入式類固醇）需每日使用，能夠預防及減少哮喘發作；ICS-formoterol（混合式吸入式類固醇及長效氣管舒張劑）有效減低哮喘發作風險，並控制病情。

現時，普通科門診醫生在治療哮喘病人時只提供SABA或ICS，專科門診的醫生則可處方合乎最新國際標準的藥物ICS-formoterol。由於ICS-formoterol在醫管局《藥物名冊》內被列為專用藥物，只有專科醫生可以處方，普通科門診診所的醫生不能處方有關藥物。

議員促政府將藥物列入《藥物名冊》

立法會議員葛珮帆建議，政府盡快將專科藥物ICS-formoterol納入《藥物名冊》中的通用藥物，減低患者因嚴重哮喘病發而需入急症室的機會，紓緩急症室的壓力。她又建議，普通科門診診所設立一站式的哮喘治療中心，參照外國或內地設立專門治療哮喘的診所增設肺功能測試儀器，及相關的傳染病防控設施培訓，招聘哮喘專責醫護人員。另外，建議將哮喘病跟進治療加入公私營協作計劃，加強社區私家醫生及藥劑師協助治理哮喘症的工作。在疫後亦可繼續適當擴展公私營協作計劃，為哮喘病人提供更適切治療。

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