封區｜廣福邨廣平樓、廣祐樓解封　與東頭邨盈東樓共揪125宗陽性

政府今日（27日）先後解封黃大仙東頭（二）邨盈東樓、大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓圍封期間分別發現8宗、65宗及52宗陽性檢測個案，佔受檢人士2.4%至4.9%。



▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓圍封強檢▼



盈東樓陽性比率佔受檢人士約2.4%

黃大仙東頭（二）邨盈東樓昨日（26日）下午5時起被圍封，至今早約10時15分完成強制檢測行動。其間335名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案，佔受檢人士約2.4%。

17戶沒人應門佔到訪戶1成

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪168戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月26日 大埔廣福邨圍封強檢▼



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廣福邨廣平樓及廣祐樓錄117宗確診

大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓亦相繼解封。其中廣平樓約1,320人接受檢測，當中發現65宗陽性和19宗檢測結果為不確定的個案，染疫比例佔受檢人士約4.9%。政府派員到訪約710戶，當中約40戶沒人應門。

而廣祐樓約1,500人接受了檢測，當中發現52宗陽性和19宗檢測結果為不確定的個案，中招率約3.5%。政府派員到訪713戶，23戶沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。