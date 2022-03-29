三廈解封錄逾百人確診　廣福邨全邨八幢樓均爆疫

政府昨圍封三座大廈，其中大埔廣福邨廣仁樓今（29日）早解封，發現40宗陽性檢測個案和27宗不確定個案，受檢居民中招率近3.2%。同一屋邨其餘七幢大廈自上周五起已先後被圍封，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。

此外，當局亦緊接解封粉嶺祥華邨祥智樓及荃灣梨木樹（二）邨松樹樓，各揪出53宗及14宗確診個案，受檢居民中招率各近3.6%及1.3%。



▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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大埔廣福邨廣仁樓上午約十一時完成強制檢測行動，圍封期間有1254人接受檢測，當中發現40宗陽性檢測個案，佔受檢居民約3.2%。政府亦派員到訪947戶，當中131戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

大埔廣福邨近日爆疫，同一屋邨其餘七幢大廈自上周五起已先後被圍封，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮前日於記者會表示，發現廣福邨收集的污水樣本病毒含量極高，他當時指，早前圍封行動已找到近400宗確診個案，陽性比例約5.5%，反映該屋邨出現傳播，當發現個案後盡量安排有需要人士入住社區隔離設施，以及為其家人安排居家檢疫。

至於粉嶺祥華邨祥智樓方面，約於上午十一時半解封，圍封期間有1489人接受檢測，當中發現53宗陽性檢測個案，佔受檢居民約3.55%。政府曾派員到訪816戶，當中40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

荃灣梨木樹（二）邨松樹樓同樣於上午約十一時半完成強制檢測行動，圍封期間有1048人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案，佔受檢居民約1.33%。政府曾派員到訪480戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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▼3月26日 大埔廣福邨圍封強檢▼

