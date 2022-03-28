封區｜三廈解封共揪110宗確診　涉廣福邨廣義樓、鴨脷洲邨利添樓

政府昨（28日）圍封三座大廈，其中粉嶺牽晴間第五座今早（28日）解封，發現兩宗陽性檢測個案，受檢居民中招率回落至約0.4%；近中午時分再解封香港仔鴨脷洲邨利添樓及大埔廣福邨廣義樓，分別發現69宗及39宗確診個案，中招率分別為7%及3.3%。



▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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粉嶺牽晴間第五座上午約十時完成強制檢測行動，圍封期間有549人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，佔受檢居民約0.4%。政府亦派員到訪224戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

至於香港仔鴨脷洲邨利添樓亦於上午約11時解封，共有981人士接受檢測，發現69宗陽性檢測個案，中招率達7%。政府亦派員到訪約720戶，92戶在過程中沒人應門，佔12.8%。

廣福邨七廈累計發現419宗確診

此外，近日爆疫的大埔廣福邨，廣義樓在中午12時完成強制檢測行動，1,187人接受檢測，當中發現39宗陽性和6宗檢測結果為不確定的個案，中招率約3.3%。政府派員到訪731戶，50戶沒人應門。同邨的廣崇樓、廣智樓、廣惠樓、廣禮樓、廣平樓及廣祐樓日前亦被圍封，共發現380宗陽性個案，受檢居民中招率介乎3.3%至7%，目前尚欠廣仁樓未上榜。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼

