創新辦成立四年多人跳船　副總監何珏珊轉投西九再與馮程淑儀合作

經多番人事變動後，西九文化區管理局大致完成「執位」。據了解，抗疫期間曾負責保就業計劃的政策創新及統籌辦事處前副總監何珏珊，已離開熱廚房，並於本月轉投西九，出任拓展及行政總裁辦公室總監，再次與前上司馮程淑儀共事，未來重點項目包括盡量趕及今年七月開幕的故宮文化博物館籌備工作，因屆時適逢回歸25周年，國家主席習近平或會訪港並主持故宮博物館開幕典禮。

與此同時，由特首林鄭月娥提出改組的創新辦，周五（1日）便踏入四周年，但期間不斷有首長級官員跳船，亦有官員須借調抗疫。



何珏珊（右二）與馮程淑儀（左二）及陳羿（右一），曾於創新辦合作共事，現時三人各有發展。（資料圖片/ 鄭秋玲攝）

據了解，政策創新及統籌辦事處前副總監何珏珊有新動向，她已於3月過檔西九，出任西九文化區管理局拓展及行政總裁辦公室總監，主要負責文化區籌募事宜及支援行政總裁工作。

換言之，她再次與前上司馮程淑儀共事。馮程淑儀於西九擔大旗前，於2018年4 月擔任政策創新與統籌辦事處總監，何珏珊當時則為其下屬，不過，馮程淑儀於2020年12月被借調至西九，署任行政總裁，為期半年，隨後更經公開招聘正式入局「坐正」，自此離開政府。

何珏珊曾處理首次保就業計劃

何珏珊則於去年底離開政府，官至政務官D3級，完成冷河期後今個月正式履新，接替於西九同一職位在任近12年的黃寶兒。何珏珊任職創新辦前副總監期間，曾負責保就業計劃，她此前亦曾擔任政制及內地事務局副秘書長及財庫局首席助理秘書長。西九文化區近年廣向前政務官招手，曾任職前土木工程拓展署副署長的向玉璽，亦於西九擔任項目統籌總監。

事實上，前身為中央政策組、由特首林鄭月娥於任內牽頭改組的創新辦，於2018年4月1日成立，但任內人才不斷流失，前副總監陳羿最先於2019年底請辭，並轉投金管局出任高級顧問（對外關係），並由去年11月升任為助理總裁（機構拓展及營運）；隨後馮程淑儀亦相繼離巢，現時創新辦架構內，合共八名的首長級職位中，共有三個從缺，當中包括副總監馮浩賢及助理總監黃曉峯，兩人現時借調至食物及衞生局，分別出任「指定檢疫酒店計劃」辦事處副處長及助理處長。

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