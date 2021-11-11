M+周五開放首年免費入場　唐英年：有艾未未作品　惟未展出中指相

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，將於周五（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。博物館今午將舉行開幕儀式，西九董事局主席唐英年致辭時表示，M+開幕有助推動本港文化藝術發展，他又提到，創作需要具備良好空間及氛圍，呼籲觀眾以多元包容角度看待，但他強調，策展時會確保所有展覽合法，包括符合基本法及國安法。



唐英年又稱，開幕展將會展出艾未未作品，但不包括曾引起爭議的攝影創作《透視研究》系列。



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唐英年表示，M+博物館可媲美紐約MoMA，倫敦泰特現代藝術館及巴黎龐比度中心，令香港由以前所謂的「文化沙漠」，變成國際文化藝術中心，有助推動本港文化藝術產業發展。

唐英年表示，創作要有良好空間及氛圍，視覺文化與社會脈絡息息相關，呼籲市民及入場人士，以多元包容角度欣賞及看待。西九亦一直維護及鼓勵藝術表達及創作自由，與此同時，M+致力維護表達創作自由，專業策展團隊會確保所有展覽合法，包括符合《基本法》、《國安法》及香港所有法律，同時尊重每個地方文化、種族及宗教文化。

被問到中國異見藝術家艾未未的爭議作品時，他提到，不少人關注艾未未的「中指圖」，該《透視研究》系列共有20多幅作品，分佈不同博物館，若單一展出未必理想，全個系列展出會較為完整。他強調，今次展覽未有展出，但有展出其餘數項艾未未作品。

至於M+官網藏品目錄，部分展品有圖無字，唐英年回應稱，展品會不斷輪轉，策展原則以客觀、專業及持平態度，目前正作審視工作。他表明過程仍然進行中，「想睇得認真啲，先擺上網，𠵱家睇唔到，不代表將來唔會上（架），或已經犯咗法。」

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首數天已有約7.6萬人預約參觀

財政方面，唐英年承認財政壓力嚴竣，來自商業大廈及零售等收益非常少，商廈項目更尚未動工。受疫情影響關係，他預計未來一年有100萬人次到訪，他又提到，首數天已有約7.6萬人預約參觀，但因未知何時「開關」，預計沒有遊客到訪，對收入有壓力。