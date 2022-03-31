21歲以下青年吸毒大增44%　最常吸食大麻可卡因K仔　情況令人憂慮

本港濫藥情況惡化，根據保安局禁毒處藥物濫用資料中央檔案室最新統計數字，去年被呈報整體吸毒人數，由前年5,776人上升至6,019人，雖然按年只增4%，但來自21歲以下青少年，卻由607人升至873人，按年增44%，最常吸食毒品為：大麻、可卡因及「K仔」，情況令人擔憂。至於首次被呈報吸毒人數亦按年增加24%，由前年的1,596人升至1,979人。禁毒常務委員會主席李國棟醫生亦稱，疫情急速變化帶來壓力，惟吸毒並非解決壓力的正確方法，建議市民要培養良好生活習慣，用健康的方法減壓，堅拒毒品的誘惑。



21歲以下吸食可卡囚人數升85%

禁毒處檔案室公布去年關於吸食毒品的統計，顯示在各種毒品之中，以海洛英、冰毒及可卡因三類毒品最常被吸食；而21歲以下青少年，則最常吸食大麻、可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮。去年被呈報吸食可卡因和大麻的人數，分別較前年上升47%及33%，同期21歲以下青少年被呈報吸食可卡因的人數上升85%，而青少年被呈報吸食大麻的人數上升48%。

整體吸食者17%是學生

統計又指出，整體被呈報吸毒者中，46%指吸食理由為解悶或情緒低落或壓力，而21歲以下青少年當中，58%表示是受同輩朋友影響或想與同輩打成一片。整體吸食者中，有43%報稱為失業人士，學生亦佔17%。

檔案處亦統計了吸毒人士居住地，整體情況以深水埗區最多，佔11%，其次為觀塘區及元朗區，各佔10%。至於被呈報吸毒的21歲以下青少年，有14%居住在元朗區，13%居住在南區，其餘北區、沙田區及葵青區亦超過10%。

涉毒被捕人數按年增20% 青少年增32%

執法部門數字顯示，去年全年涉及毒品罪行的被捕人數較前年上升20%，由3,849人上升至4,634人；21歲以下青少年的被捕人數亦由514人上升至678人，上升32%，當中主要涉及大麻。

禁毒常務委員會主席李國棟提醒市民，疫情下應用健康方法減壓，堅拒毒品誘惑。（資料圖片/李澤彤攝）

疫情帶來壓力 惟吸毒非減壓方法

禁毒常務委員會主席、醫生李國棟表示，香港的吸毒和毒品情況雖然整體受控，數字比多年前大幅回落，但要時刻保持警惕，特別近年有更多青少年被呈報吸毒，以及種種原因使他們降低對大麻這種毒品的戒心。

李又關注疫情對吸毒帶來的影響，指現時疫情迅速變化，為市民帶來不同程度的壓力，但強調吸毒絕對不是處理壓力的正確方法，反而會令人泥足深陷，健康嚴重受損。他建議市民在疫情下，培養良好的生活習慣，用健康的方法減壓，堅拒毒品的誘惑。