禁毒處：今年上半年呈報吸毒人數下降5%　青年吸食大麻急增92%

禁毒常務委員會今日（16日）在季度會議上，檢視了2021年上半年本港的毒品情況。今年上半年被呈報吸毒人數雖較去年同期減少5%，但21歲以下吸毒青年卻大副上升76%，當中學生比例由85人急增至209人，被呈報吸食大麻數字持續上升，較去年同期增加67%，其中青年吸食大麻數字上升92%。今年上半年有2,248人涉及毒品罪行被捕，升幅近五成，其中21歲以下被捕人數亦上升至348人，升幅超過七成。



被呈報吸食大麻數字持續上升，較去年同期增加67%，其中青年吸食大麻數字上升92%。（資料圖片/林振華攝）

藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期輕微減少5%，由3,594人下降至3,426人，然而被呈報的21歲以下吸毒人數卻大幅上升76%，由290人上升至511人。當中，學生佔該年齡組別的人數和比率均較去年同期有所上升，由85人上升至209人，即30.4%上升至43.4%。

被呈報吸食大麻人數上升67%

被呈報吸食大麻人數較去年同期上升67%，由346人上升至578人。21歲以下青少年被呈報吸食大麻的人數較去年同期上升92%，由147人上升至282人。大麻是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，佔該年齡組別的55.6%。

被呈報吸食可卡因的人數上升42%，由403人上升至571人，當中21歲以下青少年的人數大幅上升77%，由111人上升至196人；被呈報吸食氯胺酮人數上升28%，由254人上升至324人，21歲以下青少年人數則是去年同期的兩倍，由33人上升至66人。

被呈報的吸食危害精神毒品人數上升20%

2021年上半年首次被呈報的吸毒人數較去年同期上升38%，由720人上升至991人，當中21至35歲佔43%。首次被呈報吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為3.3年，2020年的數字為5年。

同期被呈報的吸食危害精神毒品人數較去年同期上升20%，由1,941人上升至2,320人，吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期下降34%，由2,068人下降至1,355人。首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數為916人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數為54人，而大麻則是最多人吸食的毒品，有339人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英仍然是最常被吸食的單一毒品種類，被呈報的吸食人數較去年同期下降34%，由2,065人下降至1,355人。最常被吸食的危害精神毒品繼續是甲基安非他明（俗稱「冰毒」），被呈報的吸食人數下降10%，由702人下降至633人。

禁毒常務委員會主席李國棟醫生說：「大麻和氯胺酮的吸食趨勢近來趨升，可卡因的吸食人數亦有所增加，青少年被呈報吸食這些毒品的情況尤其值得關注。」（資料圖片/李澤彤攝）

21歲以下被捕人數升幅超過七成

此外，2021年上半年涉及毒品罪行的被捕人數，由去年同期的1,504人上升至2,248人，升幅接近五成；21歲以下青少年的被捕人數，由去年同期的203人上升至348人，升幅超過七成。

禁毒常務委員會主席李國棟醫生指出，「大麻和氯胺酮的吸食趨勢近來趨升，可卡因的吸食人數亦有所增加，青少年被呈報吸食這些毒品的情況尤其值得關注。

禁毒專員羅翠薇則指，需提醒年輕人干犯毒品罪行，會負上嚴重刑責。年輕不是有效的求情理由。早前一名犯案時年僅16歲的青年，因貪圖僅5,000元回報，販運及管有約6克（重量小於一粒衣鈕）大麻和可卡因，結果被判入獄超過兩年。