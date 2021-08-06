首季250人吸大麻增五成　禁毒常委會主席反對合法化　關注食用CBD

本港今年首季有1,944人被呈報吸毒，較去年同期減少11%，但吸食大麻人數卻較去年同期大增接近五成達250人，21歲以下青年吸食大麻數字亦增加58%。禁毒常務委員會主席李國棟醫生接受《香港01》訪問指出，絕不支持大麻合法化，擔心合法化後會加劇非法大麻及其他毒品吸食數字，「毒品就係毒品，無謂扮唔係。」

李國棟亦關注CBD大麻二酚在港應用，他提醒，暫未有研究證明CBD是否能改善濕疹或紓緩神經，雖然CBD在港不受規管，但如果市民期望飲用CBD飲料產生吸食大麻反應，便有需要糾正心態，「有情緒困擾，係應該接受輔導，唔係日日整一杯以為可以解決問題。」



禁毒常務委員會主席李國棟反對大麻合法化，「毒品就係毒品，無謂扮唔係，唔好欺騙自己」。（李澤彤攝）

禁毒處數據顯示，本港今年首季有250人被呈報吸食大麻，較去年同期上升48%，21歲以下吸食人數上升58%有106人，大麻在常用吸服毒品中排第四，被呈報人士中12%有吸食大麻。2020年被呈報吸食大麻有673人，較2019年上升29%，當中21歲以下上升17%有275人。

李國棟：加拿大合法化後非法數字增四成

禁毒常務委員會主席李國棟醫生指出，根據世界衞生組織指，大麻會令人上癮，產生幻覺、影響腦部發展及記憶力、導致精神病等。他分析，大麻近年「普及化」，青少年因疫情減少消遺活動，更容易接觸到大麻。

加拿大早年將大麻合法化，李國棟強調不會支持在港合法化。他引述資料指，加拿大2019年非法途徑取得大麻數字增加四成，北美地區毒品數字都有上升，他明言：「毒品就係毒品，無謂扮唔係，唔好欺騙自己，如果合法咗即係認可咗毒品，但背後可能有好多非法。」李又不點名批評，有區議員在缺乏科學及醫學根據下鼓吹大麻合法化，「係不負責任，危害年青人，要嚴厲讉責」。

本港今年首季有250人被呈報吸食大麻，較去年同期上升48%。（資料圖片）

CBD不納藥物名冊 應注意宣稱功效

近年坊間流行CBD大麻二酚，有含CBD的護膚品聲稱可改善濕疹。李國棟指出，CBD是從大麻提煉，本身沒有精神活藥性，不含THC四氫大麻酚，醫學上暫未有結論對人體是否有益或有害，但他提醒，任何聲稱有醫藥功效的藥品都要申請納入藥品名冊，否則屬違法，現時CBD未有納入名冊，而護膚品本身可能有滋潤成份，因此無法證實CBD是否對濕疹有效。

本港現時有多間提供CBD飲品的咖啡店，宣稱有精神放鬆作用，李國棟指出，飲料混有CBD是不受管規，等同「飲茶都可以放鬆」，公眾不宜將CBD聯想到「入面一定有料」，但若果CBD中混有大麻成份，即屬販賣毒品。

「唔開心想短暫脫離，毒品做唔到」

不過，李國棟更為關注飲用者的出發點，擔心有人想藉CBD換取大麻反應，「如果本身有情緒困擾，係應該接受輔導，而唔係日日整一杯以為可以解決問題，而且理論上應該唔得，咁樣仲危險，會去尋求其他嘢（毒品）。」他續指，以焦慮症為例，應該用使鎮靜劑而非大麻，「如果唔開心，想短暫脫離，毒品係做唔到，反而焦慮、抑鬱、幻覺會更難受。」

李國棟建議，市民應從正面方向解決自身問題，家長如發現子女有可疑，應及早介入，用軟性方式了解，他又指出，禁毒處會與海外密切聯絡，留意毒品流入情況，未來會推出新穎宣傳品，教育公眾遠離毒品。