第五波共8名兒童離世　何婉霞：有見病毒襲腦神經　籲盡快打針

本港自第五波疫情以來，共錄得8名確診兒童離世個案，包括一名11個月大女嬰。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，留意到有兒童個案上呼吸道問題，也有個案患嘶吼症，亦見到病毒有特別襲擊腦神經。她強烈建議家長盡快帶兒童接種，並重申懷孕接種疫苗屬安全，可減少嬰兒初生六個月內的感染機會。



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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8名兒童離世 最細僅11個月大

何婉霞表示，第五波疫情以來錄得的8名離世兒童包括一名11個月大女嬰、兩名3歲女嬰、4歲男嬰、4歲女嬰、8歲女嬰、9歲男童及14歲男童。

孕婦接種疫苗安全 可保障初生六個月嬰兒

她重申，懷孕接種新冠疫苗是安全的，並且有效減少早產，並指減少早產已有效保障初生嬰兒，而報告亦顯示，嬰生初生六個月的感染機會亦可減低，料母親抗體或與嬰兒有聯繫，可減少大人傳染嬰兒的機率。

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



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何又指出，在治療兒童個案中，不止口服藥，病情嚴重時亦曾處方類固醇等藥物，並強調現時3歲以上兒童有適合的疫苗可接種，強烈呼籲家長盡快帶小朋友打針，「其實係預防勝於治療，中咗新冠都係要醫治，但醫治已經係自己唔舒服，所以我多次強調要打針。」

何婉霞：有個案出現嘶吼症、腦神經受襲擊

她續稱，過往兒童個案中，留意到有個案上呼吸道出現嘶吼症，另有個案更見病毒特別對腦神經有所襲擊，呼籲市民應盡快接種疫苗。