4兒童接種中心調整時間　公院接種站只開一至五　以便調動人手

政府表示，將調整4間兒童社區疫苗接種中心，以及13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。兒童社區疫苗接種中心由4月1日起，將會每天上午10時至下午6時開放，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

至於公立醫院新冠疫苗接種站，將會由4月2日起，逢星期一至五（公眾假期除外）開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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政府表示，由4月1日起，兒童社區疫苗接種中心將會每天上午10時至下午6時開放，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。每天下午1時半至2時半為清潔時間。

本港共有4間兒童社區疫苗接種中心，分別位於香港兒童醫院、圓洲角體育館、港怡醫院及荃灣體育館。

▼2021年9月29日 瑪麗醫院首日設接種站▼



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公立醫院接種站周六不開放

至於公立醫院新冠疫苗接種站，將由4月2日起，逢星期一至五（公眾假期除外）開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。翻查資料，在上月23日，政府曾宣布公立醫院接種站，將在周六起增加服務，即一周運作六天，但最新安排，星期六將不再提供服務。

政府提醒，除了瑪嘉烈醫院外，接種站的新開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時半。至於瑪嘉烈醫院接種站開放時間，則為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時，最後接種時間為下午5時半。所有接種站午膳時間照常開放。

13間公立醫院新冠疫苗接種站，分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院。

受影響人士會獲發短訊

政府表示，會向受影響的預約人士發送電話短訊，通知新的接種日期和時間，又稱是次調整是考慮到接種疫苗的需求，希望更靈活運用寶貴的醫護人手，可以調動到其他接種疫苗的工作，包括政府稍後推出的居家接種服務，有關詳情會適時公布。