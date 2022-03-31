增6646宗確診　連續2日跌穿7000　徐德義：避免集中於清明節拜山

第五波新冠肺炎疫情有緩和趨勢，今日（31日）新增6,646宗確診個案，連續兩日跌穿7,000宗，死亡個案則再多119宗。下周二（4月5日）便是清明節，食物及衞生局副局長徐德義表示，疫情雖然從高峰回落，但個案仍然多，呼籲市民堅守社交距離，互相提醒減少外出，盡量避免集中於清明節拜山。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，新增6,646宗確診，當中2,859宗來自核酸檢測，其餘3,787宗則為快速測試，第五波至今累計約114萬宗確診個案。她續指，今日收到醫管局呈報119宗死亡個案，第五波累計7,493宗。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新增死亡個案的年齡介乎56至105歲，其中56歲男子本身有癌症在身、56歲女子及59歲男子都有長期病患。

徐德義表示，第五波疫情雖由3月初時的日增5萬宗，回落至現時7,000，但數字仍然非常高，是較過往4波疫情的最高紀錄（149宗），高出40多倍，認為市民要保持警覺，防止反彈。

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徐德義又指，周六（4月2日）起政府會向市民派發防疫物資包，當中包括快速檢測套裝，形容容易使用，衞生署亦有示範短片，假如長者使用有困難，希望年輕的同住家人可加以協助。他又呼籲，市民應堅守社交距離，家人應互相減少外出，避免到擠迫地方，不要參與跨家庭聚會，尤其會除口罩的活動，同時避免集中於清明節拜祭先人。