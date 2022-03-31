減疫監｜旅行社推小包團14日泰國2.3萬　5月中前本港檢疫酒店爆滿

香港4月1日起取消九國的「禁飛令」，放寬航空公司的「熔斷機制」，港人回港只要打齊疫苗，檢疫期可減至七日。「疫監」大減，縱橫遊已推出新的旅行團，主攻泰國、歐洲等放寬入境檢疫的地區，更有二人成行的「小包團」，團費2.5萬至3.5萬元不等，但團費不包括回程檢疫酒店。康泰亦有顧客查詢旅行團，但目前要再觀望。

不過回港檢疫酒店，亦因為解禁而迅速爆滿，4月15日至5月15日前已無空房。



日本放寬商務留學入境 旅客未受惠

事實上，本港鄰近國家最近已放寬安排，例如日本早前宣布，由3月1日起，解除部份入境禁令，合資格的港人只須接種三劑新冠疫苗，便可免除隔離。目前只適用於商務、留學及有長期逗留資格人士，但不適用於旅客。

泰國放寬入境限制，已有不少港人到曼谷自由行。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

韓國要打三針 泰國要入境前72小時陰性證明

韓國（南韓）近日亦放寬規定，自3月21日起，大部份國家與地區的人士，要打齊三針，或者打完兩針後14至180天內，就毋須隔離。

至於泰國於2月1日起，放寬所有已接種疫苗的旅客，只須申請「免隔離入境泰國簽證」，便可經免隔離方式入境泰國，認可的疫苗包括本港可接種的科興及復必泰疫苗。其後泰國更宣布，由4月1日起，旅客入境泰國前，更毋須出示入境前72小時內病毒檢測陰性證明。

縱橫遊常務董事袁振寧期望政府能進一步放寬檢疫安排，甚至容許抵港人士佩帶手環在家隔離。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊推「小包團」 價格2.6萬至3.5萬元

持續兩年的疫情，或已令港人蠢蠢欲動，趁隔離日數減至七日，準備出外到免檢疫的地區旅行。縱橫遊今日亦推出五個「小包團」，二人成行，包括泰國、日本、西歐及東歐，價格為2.6萬至3.5萬元不等。10至14日的的行程包食宿及交通，並安排一名工作人員跟隨，只須符合當地的入境要求便可報團。

以港人熱愛的泰國為例，14日的行程包括七岩華欣、曼谷芭堤雅、全程更享有五星級的酒店及米芝蓮美食，價格為22,999元起，只需接種最少兩劑新冠疫苗便豁免檢疫。

縱橫遊3月31日推出五個「小包團」，二人成行，包括泰國、日本、西歐及東歐。（縱橫遊網頁截圖）

航班數量不足 料僅得幾組顧客成團

縱橫遊執行董事袁振寧表示，隔離日數減至七日，已有不少港人以自由行的方式，出發至泰國等地旅行兩三周。但他指，仍然難以推出五至七日的旅行團，亦因疫情持續，不希望過多團友聚集，故推出適合兩三個家庭的小包團，以試探市場反應。

袁認為，現時航班數量不足，例如往返英國的航班，一周僅得一個班次，估計順利成團的數量不多，「希望做到幾組客人啦，始終都算係踏出返第一步。」

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



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籲政府增加檢疫酒店房間

袁亦指，由於外地的留學生回港，檢疫酒店需求大增，房間短缺；同時顧客的需求或各有不同，例如要求套房或單人房，故難以安排顧客回程的檢疫酒店。

袁期望政府能進一步放寬檢疫安排，甚至容許抵港人士佩帶手環在家隔離，或增加更多檢疫酒店的房間。「如果以一萬間酒店房計，一個月最多都係四萬幾人，但都係唔夠。」

康泰︰仍在觀望中 有約10名顧客查詢

康泰發言人則表示，最近有約10名顧客查詢旅行團，但目前難以安排顧客預訂檢疫酒店，因此仍在觀望中。發言人預料，市民已出現抗疫疲勞，政府放寬檢疫安排後，離港旅遊大部份為退休人士，將來或推出小眾團為主，稍後再作考慮。

行政會議召集人陳智思早前表示，暫可接受檢疫日數減至七日，惟不少國家已取消檢疫安排，因此認為不能長期持續。他亦指，於本港設立亞太區總部的跨國企業，倘若並非以大中華地區業務為主，因檢疫安排撤出本港，甚至搬往新加坡等，相信返回的機會不大。

5月15日前檢疫酒店爆滿

在旅遊網站Trip.com的檢疫酒店專頁搜尋房間，發現4月15日至5月15日並無酒店房提供，頁面僅顯示「抱歉，目前參與此活動的酒店於您所選的入住時間已經售罄，請更改其他日期然後重試。」

倘若搜尋5月15日至5月31日，僅得港島英迪格酒店可預訂，只剩下兩間酒店房。最便宜的房間連稅後的價格為1,790元，即七晚的價格達12,530元。

Trip.com回應指，比較專頁3月20日及21日的訂房情況，網頁用戶瀏覽人數急增630%，訂單亦增加600%。至於3月21日凌晨零時，至3月22日早上11時半，有關香港航班的網頁用戶瀏覽人數，亦增加77%，同時訂單亦略增34%。