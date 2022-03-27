疫情｜周二起乘航班往內地　辦登機手續前須額外接受快速核酸檢測

政府昨日（26日）公布，將由3月29日起在香港國際機場實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。政府建議相關旅客為行程預留充足時間。



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由3月29日起，經香港國際機場前往內地及澳門的人士，在辦理有關航班的登機手續時須持有額外的快速核酸檢測陰性結果。該額外快速核酸檢測須在航班預定起飛時間前8小時內在機場的指定檢測地點進行。惟此項特別檢測結果不能取代任何根據內地及澳門有關當局現行要求的自費核酸檢測陰性結果證明。

政府會安排檢測機構全日24小時免費提供上述特別檢測服務。經香港國際機場前往內地及澳門的人士應預先經由相關檢測機構的網站預約檢測服務。

政府發言人表示：「快速PCR核酸檢測程序需時約2至3小時，而目前航空公司一般在航班預定起飛時間前2至3小時開始辦理登機手續。為確保取得陰性檢測結果後有充足時間完成登機及清關等手續，相關離境旅客應預留充足時間，於航班預定起飛時間前最少5至6小時抵達機場，並遵守在場工作人員的指示進行檢測，以免延誤行程。」

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