派防疫包｜KN95與KF94等口罩比對　保護力強　留意太大會漏氣

港府周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近使用一星期，預計一周內可到手。

KN95口罩，與一般的外科口罩、韓國標準的KF94、防護力高的N95，有何分別呢？有感染及傳染病科專科醫生提醒幾類「漏氣」風險，以及四大佩戴建議。



「KINGFA」口罩 網店賣7元一個

新冠疫情初期，港人曾陷撲口罩潮，政府曾向全港市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」，但被質疑其保護性；新安排下改為派發保護效能較高的KN95口罩。

翻查政府早前公開展示的物資包，口罩上顯示品牌為「KINGFA」，即廣東企業金發科技股份有限公司（下稱「金發科技」）。參考HKTVMall網站售價，同一品牌的KN95口罩，十片裝賣70港元，即平均7港元一個。而近日特首林鄭月娥佩戴的另一個KN95品牌「GOVEK」，20片裝網站售價68元，平均每個3.4港元，部份品牌每個售價介乎2.6港元至23.9港元。

「金發科技」年初曾接受內媒訪問時透露，2月17日收到來自港府緊急發來的防疫物資需求，2月20日需要2,530萬個KN95防疫口罩，故緊急調配應急儲備口罩及一批原用於出口的口罩，抽調工作人員連日加班，把口罩陸續送抵本港。該公司又指，把其他車間改造為生產KN95口罩的車間，令援助香港醫療物資的生產線擴至90條。

呼吸器防護力高 惟透氣度或較差

市民以往選購口罩或會參考美國材料和試驗協會（American Society for Testing and Materials，簡稱ASTM），測試以BFE、PFE 過濾比率、對合成血液的穿透阻力、壓力差及阻燃程度為測試準則，防護力以 Level 1為最低，Level 3為最高標準。

「Savewo救世」CEO丁圳解釋，KN95呼吸器與N95、KF94呼吸器的保護程度理應相若，但其認證不能直接與ASTM相比，形容「一個（前者）係升大學考試，一個（後者）係升中學考試」。他續指，呼吸器的壓力差相對較大，氣密性及過濾率較高，透氣度低或令呼吸較困難。因此，獲得KN95認證的呼吸器雖然對於非油性顆粒物的過濾效率不低於95%，但丁指未必可通過ASTM Level 3對透氣度的要求。

「Savewo救世」CEO丁圳表示，呼吸器的壓力差相對較大，氣密性及過濾率較高，透氣度低或令呼吸較困難。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

醫生提醒戴呼吸器後 毋須再加額外口罩

N95口罩認證國家來自美國，KN95來自中國，KF94來自韓國，不同數字反映過濾效率。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，日常主要佩戴的外科口罩，以往用作預防醫生在手術期間把飛沫噴到病人身上，而N95、KN95、KF94則屬呼吸器，過濾效能較高，原則上三款的過濾效能大同小異，舒適度則視乎面型是否適合。

留意兩大「漏氣」位

林緯遜認為，短時間佩戴問題不大，但如佩戴這類貼面口罩做運動，會感覺較辛苦，或患有慢性呼吸系統疾病，會影響換氧功能，較一般人較容易感到呼吸稍困難，「一定係侷啲，亦箍得緊啲，係無咁舒服」。

他續指，曾見過有市民佩戴過大的呼吸器，猶如把一個飯碗蓋在面上，或者太多鬍鬚阻礙，雖能過濾但仍留有不少「漏氣」位，「未必會差過一個外科口罩，但戴得呼吸器係想得到全面保護，面型唔啱size，又貴啲，保護又唔係十足，無乜意義。」

感染及傳染病科專科醫生林緯遜提醒，如已佩戴貼面的呼吸器，保護效果已是最好，毋須額外戴多一個口罩。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

如市民收到KN95口罩，林緯遜有以下四點提醒：

1、佩戴後如經常調整呼吸器，例如經常拉下來呼吸，或小朋友因侷促而不時移動口罩，或有反效果，增加感染風險；

2、佩戴後如發現不貼面，例如面上有很多鬍鬚，建議改為裏面戴外科口罩、外面戴布口罩；

3、佩戴呼吸器後，保護效果已是最好，毋須額外佩戴多一個口罩；

4、換氧有問題的市民，使用高效能口罩不會令吸收的氧氣百分比減少，只會令呼吸較正常稍吃力，哮喘病患者非發病時仍可使用。

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