菲博監調查一年　洗米華當地欠款4.5億元　一個月不還將釘賭牌

澳門太陽城集團創辦人周焯華，去年11月涉於非法賭博被澳門司警拘捕，他的海外博彩業再受重創。菲律賓博彩監管機構（PAGCOR）上周五（25日）發布調查，太陽城在馬尼拉的公司早在他被捕前，去年初遭近30人投訴，並被追討逾4.5億港元賬戶預存款。若未能在限期前還款，集團在馬尼拉的公司及周焯華，將被定義為不適合在菲律賓持牌經營博彩中介業務，永久「釘牌」。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

▼PAGCOR完整調查報告▼



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29追討人 逾八成為中國國籍

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華去年11月被捕，12月初辭去集團主席及執行董事職務。

原來菲律賓博彩監管機構（PAGCOR），早在2021年初收到兩個團體投訴，指控太陽城在馬尼拉的公司（Suncity Group Manila）及周焯華未在合理時間內退還他們的賬戶預存款。

PAGCOR在去年已成立委員會調查事件，並在上周五（25日）公開調查報告。該兩個團體代表29名投訴人，分別追討3,730萬美元（2.92億港元）及1.6億港元，合共超過4.5億港元。29名追討人中，24人為中國國籍，其餘國籍為柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及瓦努阿圖。

PAGCOR調查報告指出有關投訴有充足證據指控太陽城的馬尼拉公司（Suncity Group Manila）及周焯華，並要求在收到命令後的一個月限期內還款。

指不適合經營菲律賓博彩中介

調查報告指出有關投訴有充足證據指控太陽城的馬尼拉公司（Suncity Group Manila）及周焯華，並要求在收到命令後的一個月限期內還款。

報告更指太陽城在馬尼拉的公司及周焯華被定義為不適合持牌在菲律賓經營博彩中介業務，如未在一個月限期前還款，將被永久「釘牌」。

菲律賓博彩監管機構（PAGCOR）指，澳門太陽城集團創辦人周焯華及太陽城馬尼拉，被追討4.5億港元。（資料圖片 / 符祥定攝）

要求宣誓說明預存款賬戶資料

此外，PAGCOR更要求太陽城馬尼拉和周焯華，要向PAGCOR監督小組提交一份宣誓的各個經營賭場季度報告，說明預存款金額及此類資金在銀行賬戶的餘額等資料，否則在菲律賓經營博彩中介業務的許可及牌照將被永久取消。

據資料顯示，太陽城在菲律賓新濠天地、晨麗、名勝世界及岡田馬尼拉（Okada Manila）均有經營中介貴賓廳。

▼周焯華去年11月27日被澳門司警拘捕▼

