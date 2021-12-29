洗米華風暴・1｜貴賓廳揭秘　還原提款危機、跨省追捕始末

這一個月澳門賭業經歷了劇變，一切源於11月26日溫州公安通報批准逮捕綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，以及11月27日他被澳門司警拘捕。記者發現內地起訴書，早已提及多宗跨境賭博案件，涉及澳門多間主要貴賓廳；之後多間貴賓廳陸續關閉，員工被遣散；賭客在貴賓廳的數億存款無法提取；周焯華和情人Mandy Lieu更要抵押香港豪宅還債。

《香港01》追訪中港澳台的知情人士，翻查大量文件，從獨家追查去年兩名涉案港人先後被公安拘捕開始，還原這場「洗米華風暴」始末。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

香港人「食花生」 澳門人憂失業

周焯華於11月27日在澳門被捕，任職相關公司的澳門人發仔（化名），還記得當時的心情。他對《香港01》記者說，雖然不擔心案件牽涉到自己，但憂慮有骨牌效應，「香港人『食花生』，但澳門很多產業都與賭廳有關，好多人會失業。」

周焯華綽號「洗米華」，因為他年輕時貌似1986年無綫電視劇《城市故事》梁思浩飾演的「洗米華」角色。圖為周焯華2018年出席澳門電影節活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

生意範疇廣 涉博彩、旅遊、傳媒、電影

洗米華獵涉的生意廣泛，於香港和菲律賓擁有四間上市公司，包括太陽城集團（1383）、凱升（0102）、太陽娛樂（8082）及菲國的SunTrust Home Developers，但自他被捕後，他陸續辭去公司職務。

他的賭業版圖覆蓋澳門、俄羅斯、菲律賓、越南、柬埔寨，還沾手娛樂、殯葬、旅遊和傳媒，投資拍過多部電影，更曾連續六年成為澳門格蘭披治大賽車的冠名贊助商。

太陽城貴賓廳，在周焯華被捕後不久，已全線停業。（資料圖片）

太陽城全線停業 多間賭場全停貴賓廳

發仔的擔憂不幸成真，由於公司高層被捕，他當月已經未能出糧，太陽城貴賓廳更全線停運；到12月，多間博企宣布關閉所有中介營運的貴賓廳，市佔超越太陽城、成為貴賓廳龍頭的「德晉集團」，亦發公告承認有賭場暫停合作，將遣散員工。

上市公司太陽城集團撇清與經營貴賓廳的「太陽城博彩中介一人有限公司」的關係，稱後者是周焯華全資擁有。「太陽城博彩中介一人有限公司」12月10日發公告，結束業務。

承包賭廳招攬豪客

所謂「貴賓廳」，澳門官方名稱為「博彩中介」，根據澳門博彩監察協調局截至2021年1月的最新數字，澳門共有86間公司或個人持牌。貴賓廳自1980年代已出現，從賭場承包賭廳或賭枱，招攬大額賭客，向賭場支付租金和分成，賭場亦因此確保有穩定收入和分散風險。

這些中介人又名「疊馬仔」，會向賭客借貸及提供其他服務。周焯華正是90年代從做疊馬仔起家。

太陽城被指經營網上賭廳。（美聯社）

內地賭客：坐兩地牌車 運一磚磚現金

廣東人阿進（化名）曾在「疊馬仔」安排下，去澳門貴賓廳賭錢。「中澳兩地牌專車接送，一磚磚人民幣現金放在車上，根本不用申報。」「一磚」即10萬元，有1,000張100元人民幣現鈔。

內地規定，居民最多只可帶2萬元人民幣現金出境，2016年起更收緊內地銀行卡在境外提取上限至每年10萬元人民幣。貴賓廳的入場門檻數十萬至過百萬港元不等，阿進直言，從內地「合法」帶現金出境幾乎不可能，近年後電子支付發達，他再去澳門已經毋須「運送磚頭」，只需在內地轉賬到指定賬戶。

內地客近年成為澳門賭場的主要客源。圖為2018年澳門美高梅新賭場開幕。（資料圖片 / 香港01記者攝）

見盡官員老闆「一夜輸清」

阿進在貴賓廳見盡內地大官小官、民企老闆，有人「一夜輸清光」，有人享用「性服務」，但他強調自己只是「小賭怡情」，不過因為內地禁賭風聲愈來愈緊，早在疫情前他已沒有去澳門賭錢了。

澳門賭收2013年後回落 六年跌逾六成

2003年內地開放港澳自由行，澳門賭場收入不斷上升，到2013年達到頂峰的3,607億澳門元，當中貴賓廳百家樂毛收入高達2,385億澳門元，是賭場收入的三分之二。

2014年中央開始嚴厲打擊資金外流，當年國家主席習近平視察澳門，提出「加強及完善澳門博彩業的監管」，此後澳門賭收連年下跌，至2019年，澳門賭場收入及貴賓廳百家樂毛收入分別為2,924億及1,352億澳門元，較2013年分別下跌19%及43%；2019年貴賓百家樂毛收入佔賭場收入百分比，亦由2013年的66%跌至46%。

2021年11月28日，澳門司警召開記者會，展示周焯華案中搜獲得證物和現金。（新華社）

新華社報章狠批為「最大罌粟花」

數據上澳門賭業從高峰向下走，但原來不少賭廳已轉向經營網上賭場。

2019年7月，新華社主辦的《經濟參考報》，稱「亞洲新賭王」周焯華是「最大罌粟花」，指他控制的菲律賓及柬甫寨「太陽城網絡賭博平台」，讓中國賭客參與境外賭博，每年投注額在萬億元人民幣以上，盈利高達數百億元，資金更通過地下錢莊流出境外。

「太陽城網絡賭博平台」可使賭客如同身臨其境。（新華網）

當時周焯華在幾日後開記者會，否認所有指控，強調所有業務均在各地政府監管下合法經營。

曾在2013至2018年擔任廣東省政協委員的周焯華雖然努力撇清關係，今年更高調捐款300萬澳門元，為河南鄭州水災賑災。

但其實這兩年太陽城系內已經有所異動，包括周焯華在2021年8月出售太陽國際（8029）所有的62.82%股權，公司亦改名「帝國金融集團」。

台灣的資深賭客小古Jack Ku（右），被台灣傳媒稱呼為「台灣賭神」。圖為他在過去貴賓廳提取現金的情況。（小古提供圖片）

「台灣賭神」稱3億元賭資無法提取

台灣的資深賭客小古（Jack Ku），常與團隊穿梭於世界各大賭場，亦有去過太陽城貴賓廳，並開設「存款」賬戶。

「太陽城的戶口很方便，一個電話就能領錢和取錢，就算我在歐洲的賭場，也可以直接把錢轉到當地中介人的太陽城戶口，在歐洲直接用。」小古經常透過疊馬仔，以折扣價購買不能兌換成現金的「泥馬」，加上經常賭錢贏錢，令他太陽城的戶口滾存3.17億港元。

台灣賭場玩家小古（Jack Ku），向《香港01》記者展示太陽城貴賓廳的提款收據。（小古提供圖片）

被指要求七折提款 太陽城去年曾反駁傳言

但在去年，小古獲太陽城方面告知，他的3億多存款只能以七折提款，「要專門去澳門簽聲明，放棄剩下三成的款項，我們有成員不願意，覺得疫情過後就能變回正常，後來更變成六折、五折，就更不願意了。」

去年9月路透社報道太陽城限制提款兌現籌碼，亦有人在網上組成「苦主群」聲稱被太陽城要求五至七折提款，太陽城及後澄清反駁，指財務穩健，要求本人或授權人辦理是應監管要求。

小古說，當時已經嗅到太陽城要出大事，想不到情況會變得這麼快。周焯華被捕後，小古形容以往與他聯絡的疊馬仔已經「鳥獸散」，沒有人可以聯繫，計劃跨境訴訟打官司。

▼11月26日溫州公安通報▼



風暴由溫州公安微博引爆

這場賭業風暴，從11月26日開始引爆。浙江省溫州市公安局突然在微博公告，指去年已偵查周焯華、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團，溫州市檢察院已批准逮捕周焯華，並敦促周投案自首。

翌日即11月27日，澳門司警高調拘捕周焯華等11人，指其經營非法賭博、洗黑錢，強調一切「自主」，但澳門保安司司長黃少澤承認，「因為內地通報，我們也要開展行動，否則有些證據會流失。」

張寧寧父母直認，女兒早於2020年7月於溫州被捕，家人一年來都無法探望。（香港01記者攝）

內地被捕骨幹為港人 15間相關公司被凍結

根據內地和澳門兩地官方公開的說法，當局早在2019年已經「盯上」周焯華。溫州公安公告的骨幹成員張寧寧，2020年7月在溫州被捕，她的身份一直成疑，直至《香港01》獨家找到她的家人，才證實她原來是香港人。她的家人對記者說，一年來無法探監，直至案情曝光，才知道女兒涉及如此重大案件。

張寧寧曾擔任太陽城系內，多間內地公司的法定代表人或高層；內地更有15間周焯華相關的公司，有被溫州公安刑事凍結財產的紀錄。

2020年7月，遊澳集團位於珠海跨境工業區的辦公室，被溫州公安跨省搜查。《香港01》獲得事發後的相片，有電腦硬碟被帶走。

去年溫州公安跨省到珠海拘捕港籍員工

《香港01》還發現公安一直未有公開過的案情。在張寧寧被捕的同月，溫州公安已經到珠海「跨省搜查」與太陽城相關的「遊澳集團」辦公室，拘捕港籍員工李紹聰，帶走一批電腦硬碟；而與周焯華一同被澳門司警拘捕的，亦包括遊澳集團行政總裁、香港人周振熙。

太陽城職員在內地被捕，與小古被要求折扣提款的時間，正好吻合。

周振熙是遊澳集團行政總裁，遊澳是澳門《力報》母公司。圖為周振熙與周焯華於2017年出席活動。（遊澳集團網站）

Mandy Lieu抵押豪宅 揭連串欠債

周焯華被捕，亦牽出一連串欠債問題。與他育有三女一子的情人Mandy Lieu，以及周焯華本人，分別在上月初以及被捕當日早上，將市值1.2億元的豪宅「珒然」，和市值5,500萬元的豪宅「天璽」，抵押至何猷龍擔任主席的「新濠國際」子公司還債，新濠更於12月21日將Mandy Lieu告上法庭，要求償還按揭和收樓。

太陽城集團亦發通告，指周焯華未能償還3.13億元欠債，貸款人可行使抵押權，或致控股權變動。

周焯華與Mandy Lieu育三女一子，二人2019年傳出分手後，女方與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。

內地起訴書列多間賭廳涉案

記者翻查內地檢察機關的起訴書，發現除了太陽城外，其他多個澳門賭廳亦有涉及開設賭場、偷越邊境、聚眾賭博等案件，包括德晉、廣東會、黃金、鉅星、恒升等貴賓廳，其中一宗案件，涉案金額超過122億元人民幣（近150億港元）。

譚志強博士是澳門問題專家，曾在香港和澳門任職記者和時事評論員，他接受《香港01》記者訪問，分析澳門周焯華被捕的影響。（香港電台圖片）

內地修訂《刑法》 新增組織境外賭博罪

澳門問題專家譚志強博士指，內地去年修訂《刑法》新增「組織中國公民參與國（境）外賭博罪」，明顯針對跨境賭博、走資、洗黑錢，只要招攬中國公民，甚至幫買機票鼓勵賭博，或已犯法。

他分析，周焯華被捕後，其他貴賓廳都不敢招攬內地人賭博，已起警惕之效，估計未來貴賓廳難以保持過去十年的繁華，生意只剩五六成。

澳門博彩業管理暨中介人協會理事林繼光指，貴賓廳每年均須續牌，相信同行大多做事謹慎，但目前業界仍不知澳門政府是否要取締貴賓廳，但相信有博企為了明年續賭牌，已成驚弓之鳥，紛紛傳出與貴賓廳「割席」的消息，他希望政府盡快釋除疑慮。

澳門博彩業管理暨中介人協會理事林繼光，接受《香港01》訪問分析周焯華案件，希望澳門政府盡快釋除博彩中介的疑慮。（香港電台圖片）

澳門修訂《博彩法》 六賭牌明年到期

這場「洗米華風暴」僅發生一個月，澳門賭業已經發生劇變。澳門政府今年拋出《博彩法》修訂，持有「三正三副」賭牌的六大博企，牌照亦在明年，澳門賭業勢將變奏。請留意明日《香港01》「洗米華風暴」第二集報道。