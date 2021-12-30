洗米華風暴・2｜澳門六大賭牌明年到期　修訂博彩法勢牽賭業變奏

綽號「洗米華」的太陽城創辦人周焯華被捕，震動澳門社會。但就算沒有2021年最後一個月這突如其來的變化，澳門賭業在2022年都勢將有大變化。因為澳門特區政府計劃修訂《博彩法》，建議加入政府代表，不能分拆「副牌」，目前「三正三副」六個賭牌亦將於明年同時到期，美資博企在中美角力下何去何從，都令續牌添上更多未知數。

從胡溫到習近平，國家領導人多次希望澳門經濟可多元發展，但澳門依然未能走出對博彩業的單一依賴，在新冠疫情下，去年經濟GDP大跌54%，業內人士擔心修例如壯士斷臂，更可能有博企交回賭牌。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

12月4日，澳門光影節有無人機表演。2021年最後一個月，周卓華被捕震撼澳門社會，2022年澳門賭牌續期，將會備受關注。（中新社）

9月提出修訂博彩法 擬引入政府代表

早在周焯華被內地批准逮捕及被澳門司警拘捕前，今年和明年，澳門賭業早已預示將有大變化。

今年9月，澳門政府宣布修訂《博彩法》，針對限制賭牌數目、年期、加強對持牌人及中介人的審批、引入政府代表等九個範疇，加強對博彩業的監管。

太陽城貴賓廳，在周焯華被捕後不久，已全線停業。（資料圖片）

驚弓之鳥 恐懼疊加

「閉門造車！」——這是澳門博彩業管理暨中介人協會理事林繼光的心聲。他認為澳門政府9月展開為期一個半月的修法諮詢，並未與業界充分溝通，至今未公布修例大方向及詳情，令博企和持份者只能「靠估」：「但一估就會驚，恐懼層層疊加，以致有賭場切割貴賓廳，以免影響賭牌。」

周焯華被捕後，太陽城貴賓廳全線停運，「洗米華案」爆出後，有報道指已有至少兩間博企12月起煞停中介人貴賓廳。

澳門政府在修例諮詢文件中，表明要強化中介人、合作人的審查機制，林繼光坦言政府現時尚未公布詳情，未來能否經營貴賓廳仍是未知之數。

澳門博彩業管理暨中介人協會理事林繼光，接受《香港01》訪問分析周焯華案件，希望澳門政府盡快釋出博彩中介的疑慮。（香港電台圖片）

如果內地遊客只能帶兩萬元人民幣

貴賓廳業務的收入自2013年起雖有下跌趨勢，但即使去年受疫情影響，仍有逾260億澳門元收入，佔澳門賭收四成。林指出，基於現時澳門土地、人力及交通配套的限制，主要招待小額賭客及旅客的中場賭枱，賭收難以取代貴賓廳，故貴賓廳對澳門來說仍是必要存在。

周焯華相關公司職員發仔（化名）亦對《香港01》記者吐出類似憂慮：「一個內地居民完全合法帶到澳門的資金，只有2萬元人民幣，按2019年內地訪澳遊客2,790萬人次計算，就算用盡2萬元人民幣，都是5,580萬元人民幣（約7,040萬澳門元），不夠賭場收入的零頭。」

經濟未能走向多元 賭業依然佔半GDP

從胡溫到習近平，國家領導人多次希望澳門經濟可多元發展，但澳門依然未能走出對博彩業的單一依賴，除了2020年因為疫情封關，從2012至2019年，博彩及博彩中介業佔澳門GDP比率，一直處於五六成。

2015年內地大力打貪、嚴防走資，澳門當年GDP就大跌21.5%；到去年新冠疫情，澳門長時間封關，GDP更大跌54%；而鄰埠香港，反修例運動和疫情衝擊，遊客大跌，GDP跌幅相比澳門算是輕微。

2016年已檢討中介人角色

事實上，修法並非無迹可尋。澳門政府2016年委託澳門大學博彩研究所撰寫《博彩經營中期檢討報告》，雖然肯定了博彩業為澳門社會、經濟帶來的正面影響，但同時點出博企有出現反洗錢及資助恐佈主義內部監控不足個案。

報告其中一個章節，更詳細點明博彩中介人制度存在入場門檻低、放貸、吸收存款、進行非法博彩活動等問題，政府當時回應指會修例監管。

澳門大學工商管理學院副教授蕭志成。（澳門大學圖片）

2014年已提醒貴賓廳轉型

澳門大學工商管理學院副教授蕭志成份析指，澳門政府早於2014年進行經濟深度調整時，已一直發放訊號，提醒中介人貴賓廳糾正及轉型。然而2015年澳門賭收大跌導致GDP下挫兩成後，賭廳轉型的方向變成網上賭博，內地起訴書的案情更提及過澳門多個主要賭廳。

他認為，澳門賭業發展近廿戴，的確有貴賓廳涉懷疑走資事件，故中央政府訂下打貪、防走資的國策，要求整頓時，澳門賭業一定首其衝：「中央政府認為澳門賭廳營運透明度低，需要作出徹底監管及轉型。」

2021年11月28日，澳門司警召開記者會，展示周焯華案中搜獲得證物和現金。（新華社）

壯士斷臂？

不過，蕭志成並不認同中央刻意以政策打壓賭業發展，而是要結束澳門過往近廿年的消耗式增長：「這是賭業要長遠健康發展必行的一步。」

整頓貴賓廳無疑會為澳明的賭收帶來重大打擊，但蕭志成認為「有危亦有機」。澳門賭業在疫情影響下，近兩年的賭收減少，他認為現時修法有如「壯士斷臂」，在賭業重回健康經營模式後，隨經濟回復慢慢穩步上揚：「短期一定有影響，但長遠影響不大。」

2022年六大賭牌到期，賭業勢將變奏。圖為2021年12月20日，澳門回歸22年升旗禮。（新華社）

蕭志成認同，中場賭枱的經營限制，令其賭收無法追上貴賓廳，但認為中場賭枱未來的目標客群，由小額賭客轉為中高端的中場客戶，相信仍能提高賭收。不過，他亦坦言，澳門修法後，要重回一年近3,000億澳門元賭收的顛峰時期，相信需要十年時間。

他又認為，修法對中介人影響較明顯，但相信整頓過後，博企仍可繼續經營俗稱「公司廳」的貴賓廳。

何鴻燊1960年代獲得澳門賭業獨家專營權，直至2001年澳門發新賭牌。他在2020年離世。（資料圖片 / 陳順禎攝）

2001年發三賭牌 再拆副牌

現行的《博彩法》自2001年起實施，澳門政府翌年批出三個賭牌予銀河娛樂（0027）、永利澳門（1128）及澳博（0880）旗下公司。及後，因銀娛兩大股東要求分拆賭牌，政府批准以「轉批給」方式，將賭牌一拆二，其他持賭牌的公司亦相繼跟隨，演變成現時三「正牌」、三「副牌」的局面。

六大博企的牌照均於明年6月屆滿，需重新競投賭牌。政府現時修法，限制賭牌數目，有指亦會禁止「轉批給」，即維持多年的「副牌」局面將迎來終結。

「管生」與「管死」

林繼光指，暫時仍相信澳門政府會維持現時的賭牌數目，以穩定行業，又估計政府會延長六大博企的牌照，至完成修法程序。他指，如政府修例後監管「過辣」，會令博企綁手綁腳，難以發展，不排除有博企會因而放棄賭牌，強調博彩業未來發展的規模如何，還看政府要「管生」還是「管死」。

不過，學者蕭志成認為，政府現提出於博企加入政府代表作監察的做法，與公共產業相若，相信對博企的影響不大：「有博監局代表在內，更能監察這個在社會上有爭議的產業。」

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

中美博弈下 美資博企何去何從

澳門政府在修法諮詢中，亦提出加強對持牌人審批，及委任一名澳門常務董事，其提高澳門持有公司資本的比例。現時六大博企中，持「正牌」的永利，及持「副牌」的威尼斯人、美高梅均為美資博企，在中美關係僵持的現況下，外界有聲音認為，修法或針對美資賭場，甚至會令這些博企無法續牌。

疫情封關，令澳門2020年GDP大跌54%。（新華社）

蕭志成認為，有關說法是外界過度解讀：「政府只是希望澳門的商業團體增加持股，對社福造成間接貢獻。」

事實上，永利及威尼斯人的行政總裁，曾就修訂《博彩法》，分別表示對在澳門營運的前景有信心，美高梅國際的行政總裁8月曾表示，對《博彩法》修法諮詢文本的建議不感意外，直言並非新鮮事。