洗米華案｜Mandy Lieu抵押億元物業　債主入稟求償還按揭及收樓

澳門娛樂大亨、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」），早前因涉在內地非法經營賭博在澳門被捕後，其「情人」Mandy Lieu亦將其市值約1.2億元的西半山珒然高層單位，抵押予澳門新濠國際的相關公司。該公司昨入稟高等法院，要求Mandy Lieu償還該物業的按揭、利息及訟費，並要求收回該物業。



原告Melco Resorts (Macau) Limited，被告Mandy Lieu。入稟狀指，2021年11月4日，被告抵押西摩道63號珒然38樓的物業予原告，作為向原告償還所欠債務。文件透露，原告是借款人，物業的按揭人為Mandy Lieu，太陽城博彩中介一人有限公司則為借款人。

原告索償的款項為該物業欠下的按揭款項，及其利息及訟費等，並要求收回物業，但未有列明具體金額。

案件編號：HCMP 2174/2021