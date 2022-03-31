內地中醫專家組與醫管局代表交流　下午視察中醫視像診症及開藥

內地中醫專家組今日（31日）繼續其第三日訪港考察行程，食物及衞生局表示，專家組今組先到醫院管理局，與相關代表交流，了解以中醫藥治療的進展，其後再到醫管局與浸會大學等三方合作的中醫診所暨教研中心，視察當值中醫師遙距視像診症的情況，並深入探討以中醫藥治療確診者的情況和病人康復進度。



食物及衞生局晚上表示，內地中醫専家組今日繼續訪港考察行程，早上先到訪醫管局，與主席范鴻齡、行政總裁高拔陞醫生和相關醫管局人員交流，了解公立醫療機構的抗疫工作，包括中醫藥抗疫服務的最新進展。范鴻齡表示，將會參考內地經驗，透過中西醫結合治療，以達至減少死亡、重症和感染。

專家組隨後在醫管局代表陪同下，參觀中醫諮詢熱線中心，與當值中醫師交流中心運作及市民查詢的情況。

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專家組下午再前往，博愛醫院、醫管局及浸會大學三方協作的中醫診所暨教研中心，並聽取代表介紹該中醫診所暨教研中心參與「中醫門診特別診療服務」及「安老院舍中醫診療服務」等不同服務的情況，並視察當值中醫師與病人作遙距視像診症的情況，探討香港現時透過中醫藥治療確診患者的實際情況及病人的康復進度。