強制檢測｜重啟後首增25大廈上榜　沙田佔五幢涉沙角邨、利安邨等

本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局今晚（31日）再發出強制檢測公告，達25幢大廈被納入公告，是自本月22日恢復發出強制檢測公告，首度回升至25幢。名單當中全部均為公屋或居屋，當中沙田上榜大廈為18區之冠，達五幢包括沙田博康邨博文樓、大圍豐盛苑富盛閣等；其餘被納入公告的有何文田何文田邨逸文樓、長沙灣蘇屋邨百合樓、將軍澳怡明邨怡茵樓，以及筲箕灣耀東邨耀樂樓等。

公告中指明，任何人士曾在指定時間內逗留於名單上的大廈超過兩小時，則需於周五（4月1日）至周六（4月2日）內進行核酸檢測。



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因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告，是重推強制檢測以來最多。當局指，如在3月18日至3月31日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月1日至4月2日期間進行檢測。

上榜大廈包括24幢公屋及一幢居屋，沙田以五幢成為各區中上榜大廈數目最多，包括博康邨博文樓、大圍豐盛苑富盛閣、沙角邨金鶯樓、馬鞍山利安邨利豐樓，以及馬鞍山欣安邨欣喜樓。而同位於新界東的上榜大廈包括上水清河邨清澤樓、粉嶺華明邨添明樓、將軍澳健明邨明域樓，以及大埔太和邨福和樓等。

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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新界西方面，葵青區有三幢大廈被納入強制檢測公告，包括青衣長亨邨亨麗樓、葵涌石蔭邨仁石樓及葵涌葵芳邨葵泰樓。而天水圍則有兩幢上榜，涉及天澤邨澤潤樓及天耀邨耀民樓。屯門亦同樣有兩幢被納入公告，為山景邨景業樓及良景邨良賢樓。

九龍方面，長沙灣及觀塘各有兩幢大廈被納入公告，分別為長沙灣元州邨元智樓和蘇屋邨百合樓，以及觀塘順天邨天韻樓和秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓。另外，何文田亦有大廈上榜，為何文田邨逸文樓。而港島區則只得一幢大廈被納入公告，為筲箕灣耀東邨耀樂樓。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

當局又指，明日（4月1日）將於青衣長亨邨亨麗樓旁排球場增設流動採樣站。另外，當局強調會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月30日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

