政府首試圍封強檢後上門打針　新翠邨新傑樓6名居民打科興

沙田新翠邨新傑樓昨日（30日）被圍封強檢，今早11時才解封，發現57宗陽性檢測個案和25宗檢測結果為不確定的個案。政府於新傑樓首次試行圍封後為長者接種新冠疫苗，指疫苗到戶接種服務今日共為6名居民接種科興疫苗，當中4名為年齡介乎71至82歲。不過，有兩名已報名接種的居民因本人或家人檢測結果呈陽性，政府將會另行跟進。



▼3月30日 新翠邨新傑樓圍封強檢▼



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沙田新翠邨新傑樓昨日下午3時半起圍封，今日完成行動，發現57宗陽性檢測個案和25宗檢測結果為不確定的個案。

政府表示，今日首次安排醫護團隊在沙田新翠邨新傑樓，試行為未接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能外出接種疫苗的人士，上門接種新冠疫苗，今日共為6人接種科興疫苗，當中4名為年齡介乎71至82歲未接種疫苗的長者，以及兩名因病患或殘疾不能外出接種疫苗的人士，不過，有兩名已報名接種的居民因本人或家人檢測結果呈陽性，將會另行跟進。

政府指，工作人員昨日逐家逐戶通知居民檢測安排，亦同時邀請有特別需要的居民，登記接種疫苗，至今日解封後，只有結果呈陰性而有特別需要的市民，才獲上門接種疫苗。

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公務員事務局局長聶德權今日到新傑樓，視察上門接種疫苗過程，他表示，今日在先在一幢大廈內試行上門接種，稍後會繼續在合適的地點試行，然後再進一步將疫苗到戶接種服務擴展至所有圍封檢測大廈。

政府早前又透露會推出網上平台供市民報名上門打針服務，政府表示，有關網上平台今日供內部測試，會先透過地區組織的關愛行動，在派發物資或探訪當中，協助收集未曾接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能外出接種疫苗人士的登記資料。