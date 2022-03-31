確診大廈｜增397幢　豪宅皓畋、匯璽上榜　嘉湖山莊累計44幢中招

第五波確診個案近日緩慢回落，單日新增個案連續兩日跌穿7,000宗。衞生防護中心公布昨日（30日）確診大廈名單，過去14日共有6,437幢大廈出現確診者，比前一日增加124幢。當中繼續以元朗區疫情最嚴峻，共有537幢大廈出現確診者，其次為東區的512幢。

至於新增大廈方面，昨日有397幢大廈新上榜，當中以屯門區新增數字最多，有70幢。而新增的大廈當中包括多個豪宅屋苑如南昌站上蓋匯璽6及7座、灣仔渣甸山嘉雲臺7座及等何文田皓畋。而嘉湖山莊亦新增麗湖居7座出現確診者，該屋苑14日內已達44幢大廈上榜。



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第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有6,437幢大廈出現確診者。18區中以元朗區疫情最嚴峻，共有537大廈上榜，當中新上榜的包括Grand Yoho 8座、Yoho Town 1、2及5座。而嘉湖山莊亦新增麗湖居7座出現確診者，令該屋苑過去14日共達44幢大廈上榜，即嘉湖山莊總共58幢中，已近76％中招。

東區則以14日內有512棟大廈出現確診者，在18區中為第二多。昨日東區新上榜大廈則有21幢，當中包括灣仔渣甸山豪宅嘉雲臺7座，該屋苑樓價均以近5,000萬元起跳。其餘上榜大廈亦有太古城六幢大廈，包括啟天閣、寧安閣、寶安閣、恒山閣等，太古城過去14日共達21幢大廈出現確診者。

▼3月30日確診大廈全名單▼



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▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



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而第三多大廈出現確診者的地區則為沙田，有493幢大廈。昨日新增的大廈當中包括第一城達九幢，過去14日累計有18幢大廈中招。沙田其餘新上榜大廈有富寶花園3、7、9及11座、碧濤花園金蘭閣及雅濤居2座等。

至於新上榜大廈中，以屯門區新增數目最多，達70幢，當中兆康苑單日已增8幢大廈出現確診者。而觀塘區則為第二多新增大廈，有54幢，涉及德福花園M及N2座、滙景花園10、13、14等共七幢。九龍城則以46幢排第三，當中有何文田豪宅皓畋3、7及10座新上榜。

另外，新上榜大廈中有四座政府宿舍，包括為西營盤郵政局的消防員已婚宿舍、荔景紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍7座，以及青松觀道政府宿舍D座。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

