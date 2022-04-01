涉黃大仙10.1衝突　三被告被判入教導所　法官指參與程度較低

2019年國慶日多區發生警民衝突，其中在黃大仙衝突中，有示威者掟汽油彈和磚頭，警方則發射催淚彈等，並拘捕多人。法官早前裁定涉案11人暴動罪成，包括一名義務急救員。其中三名現年19至20歲的被告，今（1日）在區域法院接受判刑。法官指三名被告未有使用暴力或做出激烈行為，亦未有帶領或煽動他人，參與程度較低，最終判他們進入教導所。



是次判刑的被告分別為本案次被告鄧有釗(19歲)、第三被告方銘(20歲)和第六被告郭晞桐(女，20歲)。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動。

法官庭上引述辯方的求情和報告內容，指次被告有意日後成為社工，第三被告原本就讀副學士，因本案而休學；而第六被告之前的文憑試成績不理想，打算之後重考。

法官指三名被告受社會氣氛影響

法官判刑時指，涉案暴動規模不少，有過百人、甚至逾千人參與。案發的龍翔道為交通樞紐，但暴動歷時約40分鐘，同時當天為公眾假期，對公眾和交通滋擾較少。案發時有人掟汽油彈和磚頭、但未有警員和市民因此受傷，受損的財物為欄杆和路面。此外，未有證據願示三名被告使用暴力或做出激烈行為，亦未有帶領或煽動他人，參與程度較低。

法官續指，三名被告案發時介乎16至18歲，均為學生，犯案受社會氣氛影響，未有深思熟慮其嚴重性和後果，現時有一定程度的悔意，望可繼續學業。法官認為三名被告的罪責相同，背景亦沒有太大分別，最終判他們入8教導所。

案件編號：DCCC 770/2020