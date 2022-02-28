理大衝突｜兩男認暴動候判　YouTuber易卓邦等8人否認指控開審

2019年11月18日警方圍堵理工大學，大批示威者在校園外與警方爆發衝突，多人被捕。其中包括YouTuber 易卓邦在內的2女8男被控以暴動等罪，案件今（28日）原定在區域法院開審，當中2男認暴動罪。法官練錦鴻將案件押後至4月12日作求情及判刑，以待分別為兩人索取背景、教導所、勞教中心報告。另辯方替當日曾向警方投擲汽油彈的23歲運輸工人申請保釋候判，指其與妻子育有僅一個多月大的女兒，望能在這段期間多陪伴家人，但遭練官拒絕。



兩名認罪男被告：黃銘昊（學生，18歲）和區海峰（運輸工人，23歲），他們承認於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。區另否認一項管有物品意圖作非法用途罪，即管有金屬朔帶，此罪獲留法庭存檔。

前年11月於反修例運動期間發生理大圍城事件。（資料圖片）

數千示威者聚集堵路

兩人承認的案情指，香港理工大學自2019年11月17日起遭大批示威者佔領，期間有不少示威者前往理大增援，與警方對峙。11月18日，數千名示威者在加士居道往彌敦道聚集堵路。警方其後到場舉黑旗警告及施放催淚彈，惟示威者未有散去，更向警方防線投擲大量汽油彈以致道路着火和發生爆炸。警方因而不得不數度撤退，並發射橡膠子彈及舉旗警告或將開槍，但現場環境仍持續惡化。

兩被告被捕前均有爭扎

鑑於示威者在該處設置大型障礙物、照射鐇射光束和干犯縱火造成嚴重危害生命安全的風險，已干犯實質破壞社會安寧的行為和參與暴動，警方遂於下午10時展開掃蕩。期間黃、區被截停，兩人在被捕前均有爭扎行為，其中區更被目睹曾向警方投擲汽油彈，被制服時亦意圖攻擊警員。

8名否認控罪被告，包括YouTuber易卓邦。(網上影片截圖)

8名被告否認控罪接受審訊

至於餘下8名未有認罪被告：張永尚（20歲，學生）、林阡晴（24歲，學生）、廖康良（21歲，學生）、李屏樂（62歲，公司經理）、易卓邦（27歲，商人）、李家維（25歲，無業）、朱偉雄（43歲，清潔工人）、潘永杰（20歲），均否認暴動罪，其審訊繼續。

案件編號：DCCC 363/ 2020