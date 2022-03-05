涉8.11尖沙咀衝突　8名男女暴動罪成　判囚最少三年半

大批示威者於2019年8月11日包圍尖沙咀警署，事後多人被控暴動罪， 其中9人早前經審訊後被裁定罪成。案件今（5日）在區域法院判刑，所有男被告因應懲教檢疫安排未有出庭應訊，當中僅23歲助理工程師希望在其在場時判刑，其案件押後至4月12日。游德康法官判刑指，本案的嚴重之處在於示威者針對警署的行動，斥其行為明顯已超越表達訴求的界線，挑戰警方執法行動，動搖法治基石。法官考慮到各被告的背景及求情，就其中5名被告酙量減刑，判囚3年6個月，另外3名被告判囚3年9個月。



9名被告依次為女學生劉維穎（21歲）、助理工程師郭嘉輝（23歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、補習社經營者及老師吳紹勤（31歲）、教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲）。他們被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 8 月 11 日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

法官指示威者以警署為暴動目標 為本案嚴重之處

游官判刑時指，本案的暴力行為雖非最嚴重，但亦非輕微。示威者當日針對警署，導致警方為保衛警署而要撒回巡邏警員，對公眾安全有構成重大影響。示威者的行為明顯已超越表達訴求的界線，挑戰警方執法行動，間接挑戰法治，令到法治的基石受到動搖，後果不堪設想，示威者以警署為暴動目標為本案嚴重之處。

游官續指，涉案暴動規模不小，量刑時除了考慮各被告自身行為外，亦要考慮其當日協助那群人的所作所為，終決定以3年9個月作為量刑起點。游官看過各被告的求情文件後，考慮到被告劉維穎被捕後仍努力增值自己，積極進取，相信其將來對社會會有貢獻；張文俊案發時只有16歲；吳紹勤過去經常為他人提供義務補習，對有需要的人作出貢獻；韋婷婷被捕後仍努力工作，還押期間仍不斷借閱書籍，孜孜不倦進修，加上定罪使其重執教鞭有困難，決定給予4人酌情扣減3個月，即判囚3年6個月。

其中5名被告獲酌情減刑

至於單親媽媽潘慧雯，游官認為雖然潘在踏出家門該刻，便應預視自己有被捕的可能性，不可能不知此對於患有自閉等疾病的小女兒有何種影響，如今以此作求情理由實在讓人難以信服，惟最終考慮到其小女兒的狀況，仍酌情扣減，同判囚3年6個月。

最後其餘3名被告因沒有有效的減刑理由，獲判囚3年9個月。

案件編號：DCCC 23/2021