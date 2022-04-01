新冠口服藥｜已處方逾2萬病人　暫託中心取藥需半天　議員促加快

現時兩款新冠口服藥經醫生處方後可於暫託中心使用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（1日）在港台節目《千禧年代》稱，目前已為2萬人處方新冠口服藥，每日平均用藥量約800至1,000。現時做法是醫生透過電腦系統處方後，由中心職員往取藥，才送到病人。啟德暫託中心營運的康健國際醫療總監梁國齡指，整個流程需時半日。立法會醫療衛生界議員林哲玄致電至節目指，現時整個藥物運送過程落後，認為可先按病人數量，放置一定的口服藥物更能方便病人。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（周穎瑤攝）

現時兩款新冠口服藥經醫生處方後可於暫託中心使用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至昨日數字，已經為約22,300多位病人處方新冠口服藥，現時每日平均用藥量約800至1,000。他又稱，一直留意用藥量，稱絕對足夠讓病人使用。

醫生透過電腦系統處方

劉指，暫託中心有醫管局系統的電腦，醫生可透過電腦系統作出處方，由醫院藥房配藥，再由暫託中心的職員取藥派發。他指，由於暫託中心非標準藥方，而儲存藥物環境需要有一定規格，會研究加快派藥流程便利病人。他指，病人服藥後病情惡化情況減少，病毒很快被清除。他又補充，醫管局目前已向13間私家醫院，借出合共400個療程的口服藥。

▼啟德郵輪碼頭暫託中心。▼



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啟德暫託中心啟用首日收20長者

負責啟德暫託中心營運的康健國際醫療總監梁國齡指，整個醫生處方流程直到從醫管局送來藥物，過程最快需時半日，啟德暫託中心昨日開始啟用，首日接收了約20位來自院舍的長者。對於接收數目較少，他認為只是在起步階段。

建議放一定數量藥物在暫託中心

另外，立法會醫療衛生界議員林哲玄表示於節目中致電，認為現時整個藥物運送過程，需先經醫生處方後，再到藥房配藥，其後由中心職員到醫院取藥，返回暫託中心派發的程序落後，認為可先按病人數量，預先放置一定數目的口服藥物，更能方便病人。