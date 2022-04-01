禁飛令取消首日　外傭稱等近三年才到港　不怕疫情只想賺錢養家

港府取消9個國家禁飛令的首日，當局曾指今日（1日）有逾20班航班、超過2000名乘客於抵港。今早有兩班航班從菲律賓馬尼拉到港，當中不少乘客是外傭。有外傭稱疫情下來港不容易，在菲律賓等了兩三年才能來港，並稱不擔心疫情，只想盡快賺錢養家。另有在菲律賓留學的港人指，今次回港是特意探望已有三年未見的香港親人。



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今早約10時，航班PR300從馬尼拉到港，乘客要在機場接受「檢測待行」安排，即先進行核酸檢測，獲陰性結果後，再由指定車輛轉送至指定檢疫酒店，接受強制檢疫。

機場接機大堂A旁邊設有候車區，讓抵港人士等候前往指定檢疫酒店的專車。至11時許，陸續有從馬尼拉抵港的乘客步出到接機大堂。

有外傭在菲律賓等來港近3年

乘客中不乏外傭，有外傭稱已在菲律賓等候來港近三年，今次是首度來港工作，現時終於抵港，感到非常高興。亦有外傭指不擔心香港疫情，只想盡快賺錢供養在菲律賓的家人。

外傭Ruth表示，以往在港工作13年，已與僱主續約，但因簽證及禁飛令，在菲律賓滯留六個月。她知悉香港仍有很多確診個案，但不擔心疫情。六個月後再來香港，她難掩興奮：「很開心見到你們（Happy to see you.）。」

外傭稱疫情下來港不容易

另一位外傭Epgenia，曾在港工作7年，早年完約回去菲律賓並已在當地生活兩年半。她說並非不想回港繼續做外傭，而是疫情下來港不容易，有很多要求、程序及手續。

留在菲律賓兩年半，她在當地擁有一間雜貨舖，但她說家中有四個孩子，雜貨舖收入不足以應付全家的支出，所以決定再來香港做外傭。

港人稱預訂檢疫酒店仍不易

從馬尼拉回港的港人Giselle指，一直在菲律賓留學，已有三年未見過香港的親人。她表示，去年12月已計劃回港探親，至今次禁飛令取消才成功抵港。但她提到，要成功預訂檢疫酒店仍然不易，費用亦高達數千元。