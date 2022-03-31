取消禁飛令｜首日逾20班機載逾2000人返港 林鄭︰加大檢測量應對
撰文：江麗盈
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港府明日（4月1日）起，撤消對九個國家的禁飛令，相關地區航班可飛香港。特首林鄭月娥今日（31日）在抗疫記者會上表示，明日將有逾20航班、超過2000名乘客抵港。昨日（30日）已與政務司司長舉行跨部門會議，確保有足夠容量、人手，亦已加大檢測量，並安排交通及向回港旅客派發的防疫包，「所以可以同大家講準備好」。
▼港府取消指定地區禁飛令▼
特首林鄭月娥指，明日是港府取消指定地區禁飛令的首日，現時雖無最新數字，但以昨日所見，不計轉機乘客，明日預料會有逾20航班、超過2000名乘客返港。
林鄭月娥續指，當局會小心處理抵港檢疫人士，在進行核酸檢測後，會將他們送到指定檢疫酒店。她昨日已與政務司司長舉行跨部門開會，確保有足夠容量、人手，另外已著檢測承辦商加大檢測量，並已安排點對點交通接送。
當局亦會向抵港檢疫人士派發防疫包，若回港旅客在到港第六及七日快測陰性，即可結束檢疫。
▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼
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