撤禁飛令非放寬外防輸入　林鄭澄清香港無閉關　符合要求可返內地

政府在本周五起取消對9個國家的禁飛令，允許香港居民有條件從海外回港，但仍被指入境限制仍然過嚴。林鄭月娥今日（30日）在記者會表示，香港的優勢及特質是提供橋樑連通海內外，內地或海外通關都是政府的重點工作，但為保護香港人，仍要堅守外防輸入，認為外資信心非一朝一夕的事，澄清香港沒有閉關，市民仍可以前往內地，但要符合要求及進行隔離檢疫。



無論與內地或海外通關均為政府重點工作

林鄭月娥在今日記者會表示，無論是對內地或海外通關及恢復人員往來都是政府的重點工作，政府當然希望同時與內地及海外恢復人員往來，因為香港的優勢及特質正正是提供橋樑，連通海內外。

香港仍是進入內地市場最佳平台

林鄭月娥續解釋，如果我們只能開通國際，但投資者及企業到港後不能入內地，將會大大打擊他們來港意慾，而且政府多年來與外地商會強調，香港為進入內地市場的最佳平台，並會保持優勢。

通關先後次序視乎情況

她澄清，香港沒有閉關，市民仍可以前往內地，但要符合要求及進行隔離檢疫。她亦指，政府向9個地方撤銷禁飛，即所有地方的航班都可以飛來港，但也要滿足相關要求，至於通關的先後次序，則視乎情況而定。

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撤銷禁飛非放寬外防輸入措施

她強調，香港仍要堅守外防輸入，撤銷禁飛只為開放途徑讓港人回港，並非放寬任何外防輸入措施，雖然多國企業及領事仍覺得措施嚴格，只因為他們的國家已放寬，而香港遠遠不是這種放寬，「更唔喺躺平唔做嘢」，政府仍在檢視撤銷禁飛後如何安排機場的流程。

不能讓香港成為缺口

她承認，嚴厲的措施會影響外資信心，但為保護香港人，拒絕讓香港成為缺口，所以仍要堅持有關措施。她又認為外資信心非一朝一夕的事，她看不到其他城市或經濟體獲中央支持，認為資本市場互聯互通，如滬港通、深港通等都是優勢，直言「外資都睇唔到，咁就無辦法啦」。

中環交易廣場。（資料圖片）

放寛防疫措施有相當風險

她亦提到昨日與130多位商會代表會面的情況，她稱商會歡迎早前公布措施，但有人認為要再放寬，最好可以容許居家檢疫，但政府已解釋不可行的原因，因為不少海外地方都放寬防疫措施，因此有相當的風險。

她續指，商會亦強調教育問題，問到日後復課對國際學校有什麼安排，又強調要同內地通關，認為會面整體講氣氛務實和諧，大家都希望疫情後可恢復經濟。

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