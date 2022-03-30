政圈風聲｜林鄭挽留國際企業　爆解除「禁飛令」後獲銀行高層讚好

第五波疫情重挫本港經濟，香港既未能與內地通關，與外國聯繫亦因為嚴厲隔離措施而幾近斷絕，特首林鄭月娥早前宣布4月1日起，放寬針對9個國家的「禁飛令」，外地港人回港後的檢疫期減至最少7日。

外商對香港「封關自鎖」早已叫苦連天，透過不同渠道向政府施壓，作為特首顧問的行政會議早前更被報道指向林鄭「迫宮」。據聞，林鄭月娥前日（27日）與港區人大政協會面亦提到，理解外商及國際金融機關注香港防疫措施，透露宣布解除「禁飛令」後，獲銀行高層電郵，集團員工暫不會撤離香港，未來會繼續解說工作。



與會者促提供通關路線圖

林鄭月娥周一與約60名港區人大代表、政協委員及全國性團體代表視像會面，由該界別立法會議員陳勇統籌，疫情問題成為討論重點。第五波疫情傷亡慘重，林鄭月娥領導表現飽受批評，但據聞會面氣氛平和、無火藥味，有人笑言「罵又唔係，讚亦讚唔落」。

會面焦點落在香港何時對內地、對海外通關，有與會者表示，商界及中小企近年既不能到外國營商，又回不了內地及大灣區發展，期望當局盡快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表，作好部署。

有與會者關注，政府如何保持香港的國際金融中心地位，因不少外國企業因為檢疫要求，已遷離香港轉往新加坡。據與會者引述，林鄭月娥回應稱理解外商關注，未來會繼續約見國際企業，解釋香港最新防疫措施，又透露自3月21日宣布解除「禁飛令」後，獲一名銀行高層電郵讚好新措施，表示集團員工不會遷離香港。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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有商界中人指，香港每日確診仍高達數千宗，短期內無可能與內地通關，政府高層亦承認這一點，但政府亦不敢公開表示先對外通關，這種「兩頭唔到岸」的狀態，更令商界吃不消；對於外商而言，撤銷「禁飛令」只是第一步，他們的要求是盡早全面解除限制，若香港入境政策遲遲未鬆綁，難以挽留企業和人才。

政府宣布解除「禁飛令」前，蘭桂坊集團主席盛智文曾引述在港國際企業人士表示，若政府未能交出復航路線圖，會考慮離港，更形容3月21日是「最後限期」，該商界人士指，這反映港府高層內外受壓、搖擺不定，對於長遠抗疫路向難言有具體策略，只能是「見步行步」，恐怕短期內難以交出時間表、路線圖。