潭尾方艙醫院上周啟用　高峰期1千人入住　電訊商一周完成5G覆蓋

疫情持續，港府在中央支援下，興建多個社區隔離設施，當中兩幅位於元朗的設施由新鴻基地產借地興建，最大型的潭尾社區隔離設施上周四（24日）分階段啟用，可提供2,000間房，容納8,000位病人。該設施的單位仍未全數落成，部份工人仍在趕工興建。

新地今日（1日）向隔離設施贈送2萬個「愛心抗疫包」，內有薯條、小蛋糕及茶飲等日式零食，為病人解悶，另外加派「天際100」和「挪亞方舟」各1.5萬張，讓小孩痊癒後可外出遊玩。



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潭尾社區隔離設施由新地借地興建，佔地約10公頃，可提供2,000個隔離單位，容納8,000人。記者現場可見，潭尾社區隔離設施分為兩個區域，包括是病人入住位置，以及工作人員辦公室所在位置。另有部份單位仍未落成，有工人仍在趕工搭建單位。

一如早前啟用的隔離設施，單位內並無洗手間和浴室，工作人員和病人都要共用有關設施，內裏分成幾格，每格設有門簾，洗手間同樣分為不同格數，供隔離人士輪流使用，下午有清潔工人打掃，環境尚算乾淨。

據了解，早幾天的高峰期，潭尾方艙醫院有約1,000人入住，首批入住人士已康復離開，現時入住人數回落至約800多人。

新地向方艙醫院患者派2萬個愛心抗疫包

新地執行董事馮玉麟表示，集團先後借出兩幅地，讓港府興建隔離設施，合共佔地14公頃，惟隔離設施欠缺網絡覆蓋，對病人和工作人員構成不便，遂決定加建5G基站，並向入住市民派發電話SIM卡，工作人員的辦公室亦會設有路由器。

另外，新地又在旗下超市搜羅日用品和食品等，製作成2萬個「愛心抗疫包」，入住的病人登記後便可領取，因應隔離設施有蚊患問題，下一批抗疫包更會加入蚊怕水，另會派發1.5萬張「天際100」和「挪亞方舟」的入場券。

數碼通科技總裁鄒金根（右）表示，潭尾社區隔離設施佔地大，要在短期內加由無到有，興建上網設施極不容易，「由朝到晚將fiber（光纖）直接自己掘，掘路拉過嚟呢度，駁通曬所有嘢。」（張浩維攝）

經一個多星期趕工 為方艙醫院鋪設5G網絡

新地指出，原本打算向每位入住人士直接派發入場券，但保安局其後想到加插互動環節，讓入住人士拍下隔離的生活片段後，就可領取。

數碼通科技總裁鄒金根表示，潭尾社區隔離設施佔地大，要在短期內由無到有，興建上網設施極不容易，需要光纖、電力，並要找尋合適的地方興建基站，「由朝到晚將fiber（光纖）直接自己掘，掘路拉過嚟呢度，駁通曬所有嘢」，整條路長約一公里，最終耗時一個多星期便完成工程，形容是香港的里程碑。當方艙醫院完成任務後，相關基站便會拆除，調配到其他有需要的地方。