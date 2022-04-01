疫情｜新增確診跌破6000宗　患精神病男染疫後自殘　入ICU仍不治

本港新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心今日（1日）公布，新增5,823宗確診個案，分別有2,743宗是經核酸檢測驗出陽性，而3,080宗快速檢測呈報確診，確診數字是自2月中以來首次跌穿6,000個案。另外，新增個案中有三宗為輸入個案，當中涉及兩名機組人員。

死亡個案方面，醫院管理局公布過去24小時多96名對染疫病人離世。當中一名患精神病的38歲男病人確診後曾自殘，手、胸膜有皮膚損傷。該名病人在瑪嘉烈醫院留醫期間情況持續轉差，並一度要入住深切治療部及插喉，亦出現嚴重肺炎及肺栓塞情況，須使用人工肺及溶血劑，至昨日離世。醫管局指該名病人已接種三劑科興疫苗，個案已交死因裁判庭。



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第五波至今累計115.6萬宗確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會中表示，新增5,823宗確診個案，第五波累計有115.6萬宗確診個案，包括72.52萬宗是核酸檢測確診，42.53萬宗是快速測試呈報陽性個案。衞生署為其中1,135宗個案作基因分析，當中未有找到懷疑Delta個案，而1,129宗是懷疑Omicron個案。

第五波累計死亡人數7679人

死亡個案方面，張竹君指今日醫管局呈報染疫死亡個案有116宗，累積呈報病死率為0.67%。醫管局呈報死亡個案第五波累計達7,679宗。而由法醫呈報新冠病毒陽性的死亡個案則新增4宗，年齡介乎61至94 歲，全部有長期病患，分別於3月7、17、18、20日離世，死因疑與新冠肺炎有關。法醫呈報的死亡個案累計有51宗，包括七名院舍院友，當中5宗懷疑與本身疾病有關，8宗暫時未分類，38宗或與新冠肺炎有關。

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雖然近日確診數字回落，被問到公共服務開始恢復，會否擔心出現反彈？張竹君指現時疫情大趨勢向下，「數字都睇到社區有一定人數感染，所以傳播力可能唔係咁強」。不過她強調確診數字達5,000多宗仍是非常高，而疫情趨勢與人流有關，張說：「如果大家多咗好多人流，或多好多活動，少不免隨時有機會反彈。」

人多擠逼地方難免有傳播風險

下周便是清明節，有記者問及掃墓及假期聚會有否令疫情反彈。張竹君回應稱節日期間如市民赴人多擠逼的地方難免有傳播風險，「大家睇下可否盡量隔開時間，或者明知個日多人就盡量避免」。她又補充指，兩間大學估計香港有數百萬人感染，但最少有200至300萬人未感染，強調即使接種疫苗仍有感染風險，「出行始終感染風險都會增加，希望大家注意」。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則表示，昨日截至今晨零時零分，有96名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別涉及49男47女，年齡介乎38至103歲，當中有52人來自院舍。另外，有59人沒有任何打針紀錄，另有27人打一針，7人打兩針，3人打三針。

38歲男死者速檢呈陽性後曾自殘

較年輕病人方面，一名本身覆診精神科的38歲男病人於3月17日快速測試陽性，當時情緒困擾並有自殘情況，手、胸膜有皮膚損傷，送瑪嘉烈醫院急症室，其後轉骨科病房留醫，期間醫生曾處方過抗生素、傷口預防感染及抗病毒藥。不過該名病人情況持續轉差，3月25日凌晨情況惡化要入住深切治療部ICU，出現嚴重肺炎、肺栓塞，須使用人工肺及溶血劑。醫生繼續處方類固醇、瑞德西韋及抗生素，延至3月31日離世。

瑪嘉烈醫院在急症室外，架起帳篷及加設暖爐。醫護在現場照料輪候病人。(陳永武攝)

另外，有一名45歲男病人死亡，他本身有末期癌擴散，亦有一名離世的58歲男病人，本身患有多樣長期病患，包括要洗腎。

至於有精神病記錄的38歲男病人確診後一度自殘，有記者問及當局對確診者情緒支援。何婉霞指醫管局設立熱線電話，如市民對疫苗有疑問，或情緒上有需要都可致電。

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