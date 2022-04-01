新冠病毒入侵男性生殖器官　研究推算10至15%確診男病癒後不舉

逾百萬港人在第五波疫情中招，雖然大部份人已康復，但「長新冠」後遺症不容忽視，尤其包括英、美及港大袁國勇教授團隊的動物研究均證實，新冠病毒會攻擊男士生殖器官，引發「新冠不舉」的勃起功能障礙及不育。

泌尿科專科醫生葉維晉指出，英美均有研究推算約10%至15%確診成年男士，出現勃起功能障礙及不育，他近期亦陸續收到數個男性康復者求助查詢，其中最年輕僅25歲，稱感染新冠肺炎前性功能正常，染疫後已康復一兩個月，但出現「不舉」問題，故非常驚恐及擔心。他指，港男染疫人數眾多，相信個案只屬冰山一角，更多人因感到尷尬而諱疾忌醫。



病毒破壞海綿體血管、攻擊睾丸致收縮

新冠肺炎全球肆虐逾兩年，康復者人數眾多，不少研究開始關注稱為「長新冠」的病癒後遺症對日常生活影響。葉維晉指出，除了持續咳嗽、疲倦及腦霧等問題外，近半年英、美開始有研究針對新冠病毒攻擊男性生殖器官，影響可分兩方面，包括病毒入侵陰莖的海綿體，令血管破壞，無法充血導致勃起功能障礙。

另外就是攻擊睪丸引發炎症，導致睪丸收縮，無法正常製造精子致不育，前者可透病藥物治療改善，甚至有機會逆轉，後者不育則屬永久受損難以改善。

收到25至30多歲年輕男士求診

葉維晉表示，英美均有研究推算確診成年男士有10%至15%出現勃起功能障礙，相信本地情況亦差不多，亦曾有研究比較，同一年齡層的男士分為有感染及無感染兩組，感染組出現性功能障礙的機率高3至5估，估計到今年底或有不少這類求診個案。他指，近日亦收到數宗年輕康復者求助，25歲至30多歲都有。

佢哋都係之前性功能正常，好返之後就唔掂、冇晒反應，好緊張、好驚恐，想睇下有冇得醫……對後生男士嚟講，係晴天霹靂嘅事情。 葉維晉醫生

康復一兩個月 無晨勃、無法行房

其中一名求助的25歲男士，在第五波染疫，已康復一兩個月，一般症狀已完全消退，回復正常生活及上班，但卻無法正常勃起，「連晨勃反應都無」，無法與伴侶行房，故感到很驚慌，擔心性功能長遠會受影響。葉維晉表示，求助者以年輕人較多，相信與性需要求強有關，年長男士的關注或較低。

有染疫男士出現勃起功能障礙感憂慮向葉維晉求助。

葉維晉表示，由於數宗求助個案的康復時間尚短，故建議他們可再觀察多一、兩個月，如無改善就要求醫。因為勃起功能障礙亦可能是心理影響，「大病完、要住院，又可能無咗份工，好似感冒後都殘晒，點有性功能。」

新冠病毒會攻擊男士生殖器官引致性功能障礙及不育。

勃起功能障礙屬「長新冠」後遺症之一

由於多項研究已證實在確診男士的生殖器官找到新冠病毒，葉維晉相信屬心理問題的機會不高，但新冠病毒對海綿體的破壞屬暫時性或長久後遺症，則醫學界暫時未有定論，但他相信可以自我修復、不藥而癒的機會不大，故呼籲男士們切勿諱疾忌醫，「搞唔到，家庭、婚姻都會受影響。」不過，他亦理解不少人因感到尷尬，未能宣之於口，「咳極唔好、記性差咗就話去睇醫生，男士唔得就好難同人講。」

治療勃起功能障礙，葉維晉表示，藥物方面可服用PDE5抑制劑（第五型磷酸二酯酶抑制劑），幫助放鬆海綿體的血管，令血管可以充血勃起，「係有性行為前，有需要先食，可能慢慢恢復番信心，就唔駛再食。」如症狀持續，他建議可參考前列腺癌病人手術後性功能受影響，服食低劑量PDE5抑制劑類藥物半年至一年，或可激活海棉體。外國則有病例，較年長的新冠康復者服藥後亦未能改善勃起功能，需手術植入人工陰莖。

PDE5抑制劑有助改善性功能

PDE5抑制劑屬非常安全藥物，新一代PDE5抑制劑「阿伐那非(Avanafil)」更是如頭痛、面紅等副作用減少，藥物起效亦快，他指，患者毋須「怕食藥」。

男士們要減低染疫後性功能受損風險，葉維晉稱，接種疫苗可提供最有效的保護，即使受感染，因疫苗可預防重症，減低出現細胞風暴致全身發炎等風險，故亦可保護生殖器官免受攻擊。

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