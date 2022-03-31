林鄭：未到疫情尾聲非全民檢測最佳時間　將公布以快測看感染情況

行政司官林鄭月娥早前宣布暫緩全民檢測，她在今早（31日）的記者會中，再次表示現時到全民檢測最佳時間，指本地每日有約7000多宗個案，即疫情未到尾聲。不過，她透露，本周六起派發的全民抗疫包中會有快速測試包，將很快公布使用快速測試，短時間掌握香港目前社區感染情況，指稍後會再公布詳情。



▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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林鄭月娥表示，近日疫情雖有下降趨勢，但下降幅度不算快，仍然需要密切監察，「大家當然見慣幾萬（單日確診宗數）嘅數字，覺得跌破7000（宗個案）舒一口氣」。問到確診數字回落，是否推行全民檢測的時機，她表示，全民檢測應在疫情的開始時或尾聲推行，「而家已經唔係一個開始期，一係去到尾聲（推行），不過7000幾宗個案，似乎未到尾聲」，直言「未去到當時講全民檢測嘅最佳時間」。

政府計劃於周六（4月2日起）於全港派發防疫服務包，當中會包括快測檢測套裝。林鄭月娥指，即將會有另一公布，指防疫包中有快速檢測套裝，指會考慮利用有關相對準確，並方便市民的工具，在短時間透過快速檢測，看到香港目前的感染情況，詳情會在稍後公布。至於有關做法會否是強制性，若市民不做快速測試是否會有罰則，林鄭月娥表示會稍後再談。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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她指，昨日展開防疫服務包的進度理想，已完成包裝160萬個，即佔45%，預計可按原定計劃在周六發放，公共屋邨會透過房屋署協助派發，私人屋苑則會透過物管及業主立案法團分發，鄉村會交給鄉議局及鄉事委員會，三無大廈將由公務員及義工處理。她續指，若有市民無法在家居領取防疫包，會在全港18區設立派發點補漏拾遺。