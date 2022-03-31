放寬社交距離｜各方未就緒憂疫情反彈　何栢良倡疫苗通行證加辣

第五波疫情稍有緩和，確診個案數字連續五日下跌，昨日新增6,981宗確診個案。政府早前已宣布，若疫情無反彈、且呈下降趨勢，將由4月21日起逐步放寬防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目上指，疫情緩和是預期之內，料確診個案會繼續下跌，但仍有風險。至於放寬防疫措施，他認為各方面準備未就緒，擔心若無針對性安排，疫情會有反彈，建議疫苗通行證「加辣」，如規定所有醫療機構人員，甚至所有室內工作入士均須打針等，即使疫情再反彈，都可減低死亡及重症。



▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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部份數據無公開 市民未掌握疫情

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，政府有部份有用數據，未有全面公開地讓市民知道，如醫管局在疫情記者會上公布嚴重及危殆病人數字，累計遠低於死亡數字，或代表有病人無機會入深切治療部已經離世，這些個案均要詳盡的流行病學分析。另外，當局亦未有公布兩隻口服藥的派藥比例。

何栢良認為，這些數據不公開，市民無法掌握及配合政府措施，各方面準備未就緒，決定放寬防疫措施未必是穩妥做法。

何栢良指完成認為部份人因為假及錯誤資訊，錯判疫苗的安全及成效。（黃舒慧攝)

75萬人未打針或受錯誤資訊影響

何栢良又提到，經歷五波疫情，現時仍有75萬人未接種疫苗，他認為部份人因為假或錯誤資訊影響判斷，錯判疫苗的安全及成效。他又指，回顧香港近期傳染病歷史，在短期內有7493人死亡是前所未見，建議當局在4月的清明節下半旗致哀，令市民明白情況。

建議疫苗通行證加辣

他續建議，疫苗通行證要「加辣」，若然4月21日後放寬防疫措施，疫苗通行證亦要提早在4月21日要求市民完成基本疫苗接種，即接種三針科興疫苗、或兩針復必泰疫苗才可使用疫苗通行證；疫苗通行證亦應擴展至所有醫療機構員工，甚至所有室內工作人口。他相信在相關措施下，即使疫情反彈，都可減低死亡及重症。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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康復者可以接種疫苗

就康復者接種疫苗問題，何栢良指在英國、美國、澳洲等國家，均將康復者與未感染者看齊，同樣可以接種疫苗。他表明，康復者可以再接種疫苗，「打多咗無害處」。

大型抽血驗抗體無助疫情

至於有專家早前提出，可進行大型抽血驗抗體，估算本港染疫人數，從而計算死亡率，何栢良稱：「淡化傷亡慘重嘅討論，一啲意思都無。」他亦提到，接種科興疫苗的人進行抽血驗抗體，其實無法分辨抗體是來自接種或感染，認為不宜再花時間淡化疫情嚴重性，令市民感到混亂。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

